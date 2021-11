Transat Jacques Vabre : Franck Cammas et Charles Caudrelier se rapprochent de la victoire

La Martinique n'est pas encore en vue pour Franck Cammas et Charles Caudrelier, sur leur maxi-trimaran Edmond de Rotschild. Au pointage de 9h, dimanche 21 novembre, les deux hommes ne sont plus qu'à 883,8 milles nautiques de la ligne d'arrivée. Ils y sont attendus mardi, vers 7h du matin (heure de Paris).

Plus de 400 milles d'avance

Derrière, à bord de Banque Populaire XI, Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier accusent 428 milles nautiques de retard sur le duo de tête, une cinquantaine de plus que 24h plus tôt. Ils bataillent avec François Gabart et Thomas Laperche (SVR-Lazartigue), 87 milles nautiques derrière.

Du côté des Imoca, les vainqueurs sont attendus jeudi en Martinique. Mais Thomas Ruyan et Morgan Lagravière (LinkedOut) sont encore loin d'avoir assurés leur victoire, avec seulement 74 milles nautiques d'avance sur le duo Charlie Dalin-PaulMeilhat (Apivia) à 1478 milles nautiques de l'arrivée. Jérémie Beyoy et Christopher Pratt, à bord de Charal, sont également dans le coup avec 108 milles de retard.