Route du Rhum 2022 : "Tous les records sont d'ores et déjà battus", selon le maire de Saint-Malo

Deux jours avant le grand départ de la Route du Rhum, dimanche 6 novembre à Saint-Malo, le maire Les Républicains de la cité corsaire Gilles Lurtons estime que "tous les records sont d'ores et déjà battus". "Aujourd'hui, nous avons dépassé les 1,5 million de visiteurs" et "il y aura certainement 300 000 à 500 000 personnes" massées sur les côtes dimanche, déclare-t-il ce vendredi sur franceinfo. Un impact économique de "plusieurs millions d'euros" pour Saint-Malo.

franceinfo : Saint-Malo fait-il le plein pour ce week-end de départ de la route du Rhum ?

Gilles Lurtons : Oui, Saint-Malo va faire le plein jusqu'à dimanche soir. Le moment du départ est toujours un très grand spectacle pour toute la côte entre la baie du Mont-Saint-Michel et le cap Fréhel où les bateaux vireront une bouée dimanche.

"Aujourd'hui, nous avons eu une foule considérable. On peut dire que nous avons dépassé les 1,5 million de visiteurs." Gilles Lurtons, maire LR de Saint-Malo à franceinfo

Pour le départ, dimanche à 13h02, il y aura certainement 300 000 à 500 000 personnes qui se masseront sur les côtes du nord de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor. Tous les records de participation sont d'ores et déjà battus.

Un dispositif de sécurité particulier est-il mis en place ?

Oui, il est particulièrement important. Vous savez, quand les Ultims, ces bolides des mers, sont lancés sur l'eau, aucun obstacle ne peut les arrêter. Il faut donc vraiment que le chenal dans lequel ils passent jusqu'à la bouée du cap Fréhel soit totalement libre de bateaux. Il y avait déjà des mesures de sécurité très importantes à la sortie de l'écluse aec un nombre de zodiacs importants pour guider les bâteaux. Tout un périmetre est interdit à la navigation de plaisance. Il y aura cela jusqu'à dimanche matin puisque la sortie des bateaux va continuer à chaque marée. Il en reste 130 à sortir. Ca va être une prouesse jusqu'à dimanche midi.

Quel est l'impact économique de ces trois jours pour Saint-Malo ?

C'est beaucoup plus que trois jours puisque nous avons ouvert le village le 25 octobre et qu'il n'a pas désempli depuis. Nous savons que la notoriété de Saint-Malo est due à la qualité du climat que nous avons ici, au paysage, et au caractère historique de notre ville, mais la route du Rhum y contribue aussi. Cela fait 12 éditions et donc 44 ans qu'elle existe et à chaque fois ça prend encore plus d'ampleur. Nous sommes en train de faire une analyse sur l'impact économique mais également environnemental de la compétition. C'est de l'ordre de plusieurs millions d'euros.