Coupe de l'America : victorieux des deux matchs du jour, Team New Zealand n'est plus qu'à un succès de conserver le titre une 3e fois de suite

Encore une fois, il n'y a pas eu photo entre Néo-Zélandais et Britanniques. Pour la septième et la huitième manche de la Coupe de l'America disputées sur le plan d'eau de Barcelone (Espagne), le "defender" Team New Zealand a raflé les deux régates du jour face à Ineos Britannia, vendredi 18 octobre. Grâce à ces deux nouveaux succès, les Kiwis ne sont plus qu'à un succès de conserver pour la troisième édition de suite le plus vieux trophée du sport mondial. Cela n'est plus arrivé dans l'histoire de la Coupe de l'America depuis les Américains en 1987, 1988 et 1992.

Dans cette cinquième journée de compétition, les Anglais n'ont jamais réussi à jouer la gagne, étant relégués à 1'13" sur la ligne d'arrivée lors de la première régate, et à 55" sur la deuxième. Dans cette Coupe de l'America, le bateau néo-zélandais a remporté les quatre premiers matchs, les deux suivants étant gagnés par les Britanniques, avant ces deux nouveaux succès du navire de l'hémisphère Sud. Le premier défi à avoir sept points gagner la compétition.