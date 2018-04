Allier : un spectateur agresse des joueurs avec un taser, lors d'un match de foot à Montluçon

Ce supporter de Montluçon a d'abord giflé un joueur sur le terrain, avant de se rendre dans le vestiaire à la mi-temps muni de cette arme de catégorie B. Le club a porté plainte.

Trois semaines après l’agression d’un arbitre lors d’une rencontre de football dans l’Allier, un spectateur a attaqué, dimanche 15 avril, à Montluçon des joueurs dans les vestiaires avec un taser, rapporte lundi France Bleu pays d’Auvergne.

La situation a dégénéré lors d’un match de football départemental entre Montluçon Foot et Aulnat. Dès la première période, des échauffourées ont éclaté entre joueurs sur le terrain. Un spectateur est alors descendu sur la pelouse et a giflé un joueur, avant d’être expulsé du stade.

L’individu, accompagné d’une dizaine de personnes, est ensuite entré dans le vestiaire à la mi-temps avec un taser dans les mains, une arme de catégorie B. Un joueur et le président de l’équipe d’Aulnat affirment avoir reçu une décharge électrique. La rencontre a été annulée.

Le club porte plainte

Le président du district de l’Allier de football, Guy Poitevin, s'est dit "abasourdi et inquiet". Selon lui, avec cette "agression avec arme, on monte dans l’échelle de la violence". L’équipe de Montluçon a porté plainte contre son supporteur et a décidé d’instaurer un huis clos pour les prochaines rencontres.