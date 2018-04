VIDEO. Jeux du Commonwealth : en tête du marathon, l’Écossais Callum Hawkins s'effondre à deux kilomètres de l'arrivée

Le marathonien de 25 ans a commencé à défaillir après deux heures de course. Il avait près de deux minutes d'avance sur les autres coureurs.

Il s'est écroulé très près du but. Le coureur écossais Callum Hawkins, 25 ans, a chuté à environ deux kilomètres de l'arrivée du marathon des Jeux du Commonwealth, dimanche 15 avril dans la région de Brisbane (Australie). Il avait alors près de deux minutes d'avance sur les autres marathoniens.

Le jeune coureur, en tête du marathon, s'est effondré sous un soleil de plomb et pas moins de 30 degrés. Il a défailli une première fois après environ deux heures de course. Une fois relevé, Callum Hawkins a encore couru quelques secondes en oscillant, avant de s'écrouler de nouveau. À bout de forces et les jambes coupées, il s'est effondré contre une rambarde le séparant des spectateurs.

L'attitude des spectateurs critiquée

Cette chute a provoqué une vive polémique pour le dernier jour de ces Jeux du Commonwealth. Des organisateurs et commentateurs ont accusé les spectateurs d'avoir pris des photos du marathonien à terre, au lieu de lui porter assistance. Mark Peters, l'organisateur, s'est dit "préoccupé par le comportement d'un petit groupe de spectateurs qui a préféré prendre des photos", jugeant cette attitude contraire à "l'esprit" des Jeux.

Après sa chute, Callum Hawkins a fini par être conduit à l'hôpital. Son équipe a plus tard indiqué que son état de santé n'inspirait plus d'inquiétude. Sur le bitume, c'est l'Australien Michael Shelley qui a remporté le marathon en 2h 16min et 46s. Il a dépassé Callum Hawkins au moment où les secouristes arrivaient.