VIDEO. A New York, un match de football américain se déroule sous la neige

Rien n'arrête des joueurs de football américain de NFL, pas même une tempête de neige. Les Buffalo Bills et les Indianapolis Colts ont livré un combat dans des conditions laborieuses, dimanche 10 décembre, sur le terrain enneigé du New Era Field, le stade des Bills situé dans la banlieue de Buffalo, dans l'état de New York aux Etats-Unis.

"Un match dantesque"

En raison de la tempête de neige, les joueurs des deux équipes ne pouvaient pas voir le score sur le tableau d'affichage durant le premier quart-temps. Dans ces conditions difficiles, les quarterbacks ont limité les risques de pertes de ballon en privilégiant les courses, plutôt que les longues passes.

Les Bills sont sortis finalement vainqueurs (13 à 7) de ce match disputé dans un contexte improbable, pour le plus grand bonheur des fans encore dans les tribunes malgré la neige. "C'était un match dantesque, je n'avais jamais joué sous la neige, c'est vraiment différent", a admis le quarterback d'Indianapolis, Jacoby Brissett.