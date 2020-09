Tour de France 2020 : comment les passionnés s'organisent pour suivre les étapes tout en travaillant ?

Au lieu de se dérouler en juillet, le Tour de France 2020 a lieu en plein mois de septembre, à cause de la crise du coronavirus. Les passionnés ont déjà repris le travail et s'organisent pour suivre la Grande Boucle au bureau.

La télé est branchée toute la journée dans les bureaux de cette salle d'escalade à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Le patron a donné son feu vert à Maxime et à ses dix collègues pour regarder la Grande Boucle pendant les heures de travail. "Tout le monde est au courant que c'est décalé. Tout le monde connait le maillot jaune, le maillot à pois. C'est pas mal, ça rassemble. Ça peut servir comme un moment de team building entre nous", sourit le Maxime.

Ils sont des millions à suivre quotidiennement les étapes du Tour de France cycliste, depuis le départ le 29 août. Les passionnés sont obligés de suivre la course, qui se tient habituellement en été, tout en travaillant. Alors certains s'organisent pour assister au grands moments de la journée, et notamment à l'arrivée.

On se charge la journée le matin. On commence plus tôt.Maxime, salarié à franceinfo

"Au lieu de commencer à 9 heures, on va venir pour 8 heures ou 8h30. Comme ça, on sait que dans l'après-midi, pour l'arrivée qui se situe vers 17 heures ou 18 heures, on a le temps de se libérer pour la regarder parfaitement", explique encore Maxime.

C'est encore plus simple pour Pascal, éleveur de bovins en Saône-et-Loire, et véritable passionné.

Il m'est arrivé de suivre des étapes avec la radio dans le tracteur.Pascal, éleveurà franceinfo

"C'est très bien aussi, c'est vivant. Et en fin d'après-midi, quand l'arrivée est faite, je continue de faire le tour de mes animaux pour m'assurer que tout va bien", s'amuse l'éleveur.

Les mordus de sport ont maintenant l'habitude d'organiser leur journée de travail, avec le Tour de France, et bientôt pour le tournoi de tennis de Roland-Garros qui commence le 27 septembre.