WTA 1000 de Rome : Iga Swiatek impératrice et plus que jamais favorite à Roland-Garros

Tout simplement injouable. Iga Swiatek ne touche plus terre, si ce n'est celle du Foro Italico. La Polonaise, qui n'a plus perdu depuis le 16 février dernier et qui vient d'enchaîner une 28e victoire de rang, a surclassé Ons Jabeur en finale du WTA 1000 de Rome, dimanche 15 mai.

Plus que la sécheresse du score, pourtant aux dépens d'une des joueuses les plus en forme du circuit, c'est l'impression à la fois d'aisance et de puissance qui a saisi. La numéro 1 mondiale est en confiance et cela se voit. Il faut dire que remporter 42 des 43 derniers sets qu'elle a disputés aide certainement à relâcher le bras... En face, Jabeur a été trahie par son service (seulement 48% de premières balles). Face à une relanceuse aussi agressive que la Polonaise, cela ne pardonne pas.

Les finales d'@iga_swiatek depuis 2020 :

8 victoires, 0 défaite

Dont 6 face à des membres du Top 10

16 sets remportés, 0 set concédé

1,75 jeu perdu par set en moyenne pic.twitter.com/QCNbvRmFG9 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 15, 2022

A quelques jours du début de Roland-Garros, il ne faut pas chercher bien loin la favorite de l'édition. Iga Swiatek, lauréate il y a deux ans à la surprise quasi-générale, avancera cette fois à visage découvert. Cela ne semble pas la gêner.