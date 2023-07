Wimbledon 2023 : silence de cathédrale, tribunes bondées, respect des joueurs... Le Center court, temple du tennis à l'ambiance feutrée

Le Center court, court central de Wimbledon, est connu pour son ambiance très respectueuse. Le match d'ouverture lundi, entre Novak Djokovic et Pedro Cachin, n'a pas dérogé à la règle.

Le Centre court n'est pas le temple du tennis pour rien. Quand vous y pénétrez pour la première fois, vous ressentez automatiquement son aura singulière. Peut-être parce que son accès est loin d'être aisé, tant pour les spectateurs - tirage au sort et prix élevé - que pour les médias, où une autorisation est nécessaire pour chaque match.

Loin des ambiances tumultueuses de Roland-Garros, électriques de l'US Open et fiévreuses de l'Australie, le court central de Wimbledon est celui du chic et du respect. Une ambiance feutrée qui se ressent, se voit et s'entend. Sur ce court très sobre, presque sans aucune publicité et avec le strict minimum en mobilier, le public, très apprêté pour l'occasion, encourage, applaudit et célèbre. Jamais il ne hue un joueur pour quelque raison que ce soit.

Les applaudissements interviennent tous simultanément à la fin d'un point, pour s'arrêter, d'un même mouvement, quelques secondes plus tard. Dès que les joueurs sont prêts à servir, le court se mure dans le silence. Et si un spectateur ose parler, il se fait immédiatement reprendre par ceux qui l'entourent, d'un "chut" agacé. D'ailleurs, l'arbitre n'a pas besoin d'effectuer de rappel à l'ordre dans les tribunes, comme il est courant de le voir à Roland-Garros.

Le respect du lieu et des joueurs

Le silence pendant les échanges est digne d'une cathédrale. D'autant plus que la balle ne produit aucun bruit lors du rebond sur le gazon, et qu'une fois dans l'enceinte, aucun bruit de l'extérieur n'est perceptible. Cela s'est d'ailleurs démontré lors du match d'ouverture, lundi 3 juillet. Comme le veut la tradition, Novak Djokovic, vainqueur l'an dernier, a été le premier match programmé du tournoi sur ce court, face à l'Argentin Pedro Cachin. Le Serbe s'y est même imposé facilement en trois sets (6-3, 6-3, 7-6 [7-4]) sous les yeux d'un public nombreux - le stade était quasiment plein - et conquis.

Le Serbe Novak Djokovic lors de son premier tour à Wimbledon, opposé à l'Argentin Pedro Cachin, le lundi 3 juillet 2023, sur le Center court. (KIN CHEUNG / AP)

Si le septuple vainqueur à Londres a été plus d'une fois chahuté à Paris, à Wimbledon, il est un champion que l'on respecte. Même quand il conteste une décision de l'arbitre de chaise dans le début du troisième set. De timides huées se font légèrement entendre pendant quelques secondes d'un côté du stade, mais sont rapidement écrasées par de vifs applaudissements de soutien.

Le Serbe fait même rire les spectateurs pendant son match : d'abord, quand il veut essuyer le court, mouillé après une averse, avec sa serviette pour reprendre plus vite, ou quand il enchaîne trois lets consécutifs sur l'un de ses services et laisse transparaître une moue d'incompréhension. Le public du Center court est ravi et savoure. Car ici, plus que n'importe où, le tennis et le goût du sport priment.