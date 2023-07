Wimbledon 2023 : le match entre Grigor Dimitrov et Sho Shimabukuro interrompu par des activistes environnementaux

Deux membres du collectif militant "Just Stop Oil" se sont introduits sur le court 18 pour y répandre ce qui ressemble à des confettis et des pièces de puzzle.

Voilà un nouveau problème dont les organisateurs de Wimbledon se seraient bien passé. Déjà mise en difficulté par la pluie qui s'abat sur Londres depuis le début du tournoi, l'organisation a cette fois vu le groupe militant pour le climat "Just Stop Oil" s'introduire sur le court numéro 18 par l'intermédiaire de deux de ses membres, mercredi 5 juillet. Les organisateurs ont réagi sur Twitter, expliquant que "suite à un incident survenu sur le court 18, deux individus ont été arrêtés pour suspicion d'intrusion aggravée et pour des dommages criminels", précisant qu'ils avaient été expulsés des terrains.

Gregor Dimitrov et Sho Shimabukuro étaient au tout début du deuxième set lorsque les deux militants se sont introduits sur le terrain, dispersant ce qui semble être des confettis et des pièces de puzzle. Ils ont immédiatement été arrêtés. Le groupe militant s'est lui aussi fendu d'un tweet, mettant en avant le fait que cette fois-ci, "c'était du ruban de papier plutôt que de la poussière de peinture".

Pour le tournoi, c'est donc un énième contretemps depuis lundi. Entre l'utilisation contestée et incomprise du toit, le report d'une grande partie des matchs mardi et ce nouvel incident, le gazon anglais vit décidément un début de semaine mouvementé.