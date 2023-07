Wimbledon 2023 : Caroline Garcia, dernière Française en lice, éliminée au 3e tour par Marie Bouzkova

La Française, numéro 5 mondiale, a été battue par la Tchèque en trois sets, vendredi soir.

Il n'y a déjà plus de Français et de Françaises à Wimbledon. Dernière Tricolore en lice, Caroline Garcia a été dominée par la Tchèque Marie Bouzkova (7-6[7-0], 4-6, 7-5) au troisième tour du tournoi londonien, vendredi 7 juillet. Après s'être accrochée pour pousser son adversaire au troisième set, elle a craqué, manquant deux occasions de faire le break à 4-4. La Tchèque a fini par l'emporter, après plus de 2h30 de jeu. Pour la Lyonnaise, c'est une mauvaise histoire qui se répète puisqu'elle avait déjà chuté contre Bouzkova, il y a un an, au stade des huitièmes de finale.

Secouée dès l'entame du match, la Française a laissé filer le premier set au tie-break, au cours duquel elle n'a pas réussi à inscrire le moindre point, concédant un cinglant 7-0. Après avoir retrouvé un peu plus d'efficacité, elle a repris le contrôle dans la deuxième manche, remportée 6-4. Dans le troisième set, qui a duré plus d'une heure, et après avoir changé de cours, elle a fait le jeu, et frôlé du bout du doigt l'occasion de prendre les devants. Mais elle n'a pas réussi à convertir ses balles de break pour renverser la Tchèque. Marie Bouzkova affrontera sa compatriote Marketa Vondrousova au prochain tour.