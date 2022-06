Wimbledon 2022 : trois jours avant son entrée en lice, Rafael Nadal affirme "ne plus ressentir de douleur" au pied

Trois ans que Rafael Nadal n'a plus foulé le gazon londonien. Mais le Majorquin entend défendre chèrement ses chances cette année, d'autant qu'il ne ressent plus la douleur au pied qui le faisait tant souffrir depuis un an et demi, a-t-il affirmé samedi 25 juin en conférence de presse à Wimbledon.

"Je peux marcher normalement quasiment chaque jour. Pour moi, c'est le principal. Quand je me réveille le matin, je ne ressens plus cette douleur que j'avais depuis un an et demi, et j'en suis assez content", a-t-il expliqué. À l'entraînement, "depuis deux semaines, je n'ai plus jamais eu aucun de ces jours terribles où je ne peux plus marcher. Il y a des jours où ça va mieux, d'autres où ça va moins bien, mais dans l'ensemble c'est positif", a souligné le double vainqueur du tournoi en 2008 et 2010.

L'Espagnol de 36 ans souffre depuis des années d'une douleur au pied liée à une maladie incurable et dégénérative (syndrome de Müller-Weiss). L'intensité de la douleur était devenue par moments insoutenable depuis 18 mois, au point qu'il a envisagé de mettre un terme à sa carrière.

Un nouveau traitement par radiofréquence pulsée

Après avoir remporté, début juin, son 14e Roland-Garros en ayant joué grâce à de multiples infiltrations pour anesthésier son pied, il avait annoncé qu'il n'avait plus l'intention d'avoir recours à ces injections. Il envisage un traitement par radiofréquence pulsée (PRF) dont l'objectif est d'endormir le pied moins profondément mais de façon plus durable que les injections.

Il se présentera sur les courts du All England Lawn Tennis Club sans avoir joué le moindre match en compétition depuis son titre sur la terre battue de Roland-Garros. Tout juste a-t-il joué des matchs d'exhibition sur gazon cette semaine à Londres. Rafael Nadal débutera son tournoi mardi 28 juin, contre l'Argentin Francisco Cerúndolo, 42e à l'ATP.