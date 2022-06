Wimbledon 2022 : Djokovic facile, Humbert sort Ruud, Kontaveit déchante... Ce qu'il faut retenir de la journée de mercredi

Le deuxième tour de Wimbledon a débuté mercredi 29 juin sur le gazon londonien. Programmé en ouverture sur le Centre Court, Novak Djokovic a déroulé son tennis pour se qualifier, tandis que le Français Ugo Humbert a fait chuter Casper Rudd, sixième joueur mondial. En revanche, la tête de série n°2 du tournoi féminin, Anett Kontaveit, a déjà pris la porte.

Contrairement à son premier tour contre le Coréen Soon-woo Kwon, Novak Djokovic n'a cette fois laissé aucun set en route. Opposé à l'Australien Thanasi Kokkinakis (79e mondial), le Serbe a joué solidement pour s'imposer facilement en trois sets (6-1, 6-4, 6-2) et 2h03 de jeu.

Dominant sur son service, la tête de série n°1 n'a eu qu'une seule balle de break à écarter. "Le vent a rendu le service compliqué, mais j'ai réalisé une performance de très haute qualité", s'est-il réjoui après sa victoire. Dans ces conditions, difficile pour l'Australien de concurrencer un tant soit peu le triple tenant du titre (et six victoires au total). Dans sa quête d'un 21e sacre en Grand Chelem, Novak Djokovic sera opposé au troisième tour à son compatriote Miomir Kecmanovic (30e).

Le Messin semble bel et bien de retour. Ancien 25e joueur mondial (en juin 2021), redescendu à la 112e place, Ugo Humbert a disposé en quatre sets du récent finaliste de Roland-Garros, Casper Ruud (3-6, 6-2, 7-5, 6-4). Le gaucher a trouvé les clés pour empêcher le Norvégien, pas forcément un grand spécialiste sur gazon, de développer son jeu. En disposant du sixième au classement ATP, Humbert poursuit sa belle série face à des joueurs du top 10, avec un bilan de sept victoires pour cinq défaites.

Après des mois de galère, du fait notamment d'un Covid-19 long, le Français rejoint le troisième tour de Wimbledon, son meilleur résultat en Grand Chelem depuis son huitième de finale sur le gazon anglais en 2019. Il affrontera le Belge David Goffin.

Troisième joueuse mondiale et tête de série n°2 à Wimbledon, Anett Kontaveit n'ira pas plus loin que le deuxième tour. Déjà éliminée au premier tour de Roland-Garros, l'Estonienne a été dominée dans les grandes largeurs par l'Allemande Jule Niemeier, pourtant 97e au classement WTA.

