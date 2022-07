Wimbledon 2022 : revivez la victoire d'Elena Rybakina face à Simona Halep lors de la seconde demi-finale

Elena Rybakina va disputer la première finale de Grand Chelem de sa carrière. La jeune Kazakhstanaise a pris le meilleur sur Simona Halep (6-3, 6-3), lors de la seconde demi-finale, jeudi 7 juillet. La joueuse de 23 ans n'a pas cédé à la pression du rendez-vous, face à une ancienne lauréate sur le gazon anglais.

Plus solide et plus opportuniste, Rybakina a fait la course en tête toute la rencontre, breakant au début de chaque manche pour prendre les devants. En face, Halep, en difficulté sur son service, est apparue tendue, à l'image de plusieurs gestes d'humeur.

Elena Rybakina rejoint Ons Jabeur, tombeuse plus tôt dans la journée de l'Allemande Tatjana Maria. Cette finale inédite sacrera samedi après-midi une nouvelle reine à Wimbledon.