DIRECT. Wimbledon 2022 : Novak Djokovic défend sa couronne contre Nick Kyrgios... Suivez la finale hommes

(TAKUYA MATSUMOTO / The Yomiuri Shimbun via AFP)

Pour la quatrième édition d'affilée, Novak Djokovic est en finale de Wimbledon. Après Kevin Anderson en 2018, Roger Federer en 2019 et Matteo Berrettini en 2021, c'est l'Australien Nick Kyrgios (40e mondial) qu'il affrontera, dimanche 10 juillet, pour tenter de décrocher un septième titre sur le gazon londonien, qui serait son quatrième consécutif. Les deux hommes se sont joués à deux reprises, et Kyrgios s'est imposé les deux fois en deux sets, mais les rencontres remontent à 2017 et s'étaient jouées sur dur, à Acapulco et Indian Wells.

La fraîcheur physique sera un facteur important dans cette finale. L'Australien, exempté de demi-finale après le forfait de Rafael Nadal, n'a disputé que 17 sets lors de ce tournoi, quand le Serbe en a joué 23, dont quatre en demie contre le Britannique Cameron Norrie (2-6, 6-3, 6-2, 6-4), deux jours plus tôt. Si Novak Djokovic s'impose, il reviendra à une longueur de Nadal dans la course aux titres du Grand Chelem (22 pour l'Espagnol, qui a gagné cette année l'Open d'Australie et Roland-Garros).