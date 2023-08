US Open 2023 : un possible Alcaraz-Sinner en quarts, Gaël Monfils débutera contre un qualifié... Découvrez le tableau masculin

Novak Djokovic sera lui opposé au Français Alexandre Müller pour son entrée en lice à l'US Open 2023.

Le tenant du titre, Carlos Alcaraz, n'a pas été gâté par le tirage au sort de l'US Open 2023, jeudi 24 août. Le numéro 1 mondial retrouve notamment Alexander Zverev (12e mondial), Daniil Medvedev (3e), ou encore Andrey Rublev (8e) dans sa partie de tableau, et pourrait affronter Jannik Sinner (6e) dès les quarts de finale, comme en 2022. Novak Djokovic (2e), de retour sur le sol américain après deux ans d'interdiction, dispose lui d'un tableau assez ouvert jusqu'aux quarts de finale où il pourrait retrouver Stéfanos Tsitsipas (7e) ou Taylor Fritz (9e). En demi-finales, le Serbe pourrait être opposé à Holger Rune (4e) ou Casper Ruud (5e).

Corentin Moutet face à Andy Murray, un possible Gasquet-Mannarino au deuxième tour

Pour son entrée en lice, Novak Djokovic sera donc opposé au Français Alexandre Müller, 85e joueur mondial. Le Tricolore est le moins verni des Français. Luca van Assche (65e), contre Nicolas Jarry (24e), et Arthur Fils (48e), contre Tallon Griekspoor (25e), feront face, eux aussi, à des têtes de série. Grégoire Barrère (60e) et Gaël Monfils (163e) héritent d'un tirage plus clément, puisqu'ils affronteront des joueurs issus des qualifications pour le premier tour, mais Monfils pourrait être opposé à Andrey Rublev, tête de série numéro 8, au tour suivant. Corentin Moutet (71e) disputera lui un match de prestige contre Andy Murray (37e) pour son entrée en lice, pendant que Constant Lestienne (103e) sera opposé à Daniel Altmaier (53e).

Il y aura également un duel franco-français au premier tour, entre Quentin Halys (69e) et Benjamin Bonzi (101e), et il pourrait y avoir d'autres rencontres 100% tricolores au deuxième tour. S'ils battent respectivement Fabian Marozsan (83e) et Yosuke Watanuki (88e) pour leur entrée en lice, Richard Gasquet (57e) et le n°1 français Adrian Mannarino (23e) se retrouveront au deuxième tour. Le 73e mondial Arthur Rinderknech (opposé à Diego Schwartzman au premier tour) et Ugo Humbert, 31e mondial et opposé à Matteo Berrettini, pourraient eux aussi s'affronter pour leur deuxième match à New-York.