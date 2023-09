US Open 2023 : Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka au rendez-vous, Alexander Zverev vient à bout de Jannik Sinner... Ce qu'il faut retenir de la nuit

Les derniers matchs des huitièmes de finale de l'US Open se déroulaient, dans la nuit de lundi à mardi, à Flushing Meadows.

On connaît désormais les noms de tous les quarts-de-finalistes de l'US Open 2023. Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 septembre, les principaux favoris engagés dans les derniers matchs des huitièmes de finale ont, peu ou prou, tenus leurs rangs.

Carlos Alcaraz (1er) n'a eu aucun mal à se défaire de Matteo Arnaldi, tandis que chez les femmes, Aryna Sabalenka (2e) a déroulé contre Daria Kasatkina (13e). Tête de série numéro trois, Jessica Pegula, elle, a subi la loi de sa compatriote Madison Keys (17e). La palme du match de la nuit revient, elle, à Alexander Zverev (12e) et Jannik Sinner (6e), auteurs d'un combat acharné à New York.

Le match : Alexander Zverev fait plier Jannik Sinner après 4h41 de jeu

Avant le début de cette grosse affiche des huitièmes, il n'était certes pas très compliqué d'imaginer un duel de haute-volée entre Alexander Zverev et Jannik Sinner, deux hommes habitués aux passes d'armes mémorables et aux longs rallyes de fond de court. Mais il suffisait de lire dans les regards des deux joueurs, à la fin de la partie, pour comprendre l'intensité de chaque coup de raquette échangé cette nuit à Flushing Meadows.

Pendant 4h41, l'Allemand et l'Italien ont tout donné sur le court. Au final, c'est Alexander Zverev qui s'est imposé en cinq manches (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3), face à un Jannik Sinner handicapé par des douleurs aux cuisses mais qui, jusqu'au bout, aura tenu la dragée haute au 12e mondial, finaliste à New York en 2020.

Les favoris : Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka avec la manière

1h57 pour l'un, 1h15 pour l'autre : Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ne se sont pas éternisés sur les courts cette nuit. Le numéro 1 mondial, qui cèdera sa couronne à Novak Djokovic à l'issue du tournoi, n'a pas eu de mal à se défaire de Matteo Arnaldi (61e) avec un succès en trois sets rondement menés (6-3, 6-3, 6-4). L'Espagnol retrouvera Alexander Zverev su sa route en quarts de finale.

Celle qui, à l'inverse, grimpera au sommet du classement de la WTA à la fin de l'US Open après la défaite prématurée d'Iga Swiatek, continue de dérouler. Vainqueure 6-1, 6-3 de la Russe Daria Kasatkina, la Biélorusse n'en finit plus d'impressionner et rêve d'un seconde sacre en Grand Chelem après avoir remporté l'Open d'Australie en début d'année.

La perf' : Qinwen Zheng dans l'histoire du tennis chinois

Elle écrit déjà sa propre légende. En disposant facilement de la tête de série numéro 5, la Tunisienne Ons Jabeur (6-2, 6-4) - souffrante depuis le début du tournoi et semblant à bout de forces cette nuit - Qinwen Zheng est devenue à 20 ans et 331 jours la plus jeune joueuse chinoise de l'Histoire à se qualifier en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Elle rejoint le cercle très fermé des précédentes joueuses chinoises à avoir disputé un quart de finale lors d'un Majeur, à l'instar de Na Li (à dix reprises), Jie Zheng (deux), Shuai Zhang (deux), Shuai Peng et Qiang Wang. Pour espérer franchir une marche de plus et rejoindre le dernier carré, elle devra prendre le dessus sur Aryna Sabalenka.

Les résultats des 8es (nuit de lundi à mardi)

Simple hommes :

Carlos Alcaraz (1er) bat Matteo Arnaldi 6-3, 6-3, 6-4

Alexander Zverev (12e) bat Jannik Sinner (6e) 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

Daniil Medvedev (3e) bat Alex De Minaur (13e) 2-6, 6-4, 6-1, 6-2

Andrey Rublev (8e) bat Jack Draper 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Simple femmes :

Markéta Vondrousová (9e) bat Peyton Stearns 6-7 (3/7), 6-3, 6-2

Madison Keys (17e) bat Jessica Pegula (3e) 6-1, 6-3

Zheng Qinwen (23e) bat Ons Jabeur (5e) 6-2, 6-4

Aryna Sabalenka (2e) bat Daria Kasatkina (13e) 6-1, 6-3