US Open 2022 : Moutet s'offre une tête de série, Sakkari sortie, Murray enchaîne… Ce qu'il faut retenir de la journée de mercredi

Ce n'était pas une journée pour les têtes de série, pour le plus grand bonheur de Corentin Moutet. Le Français a écarté Botic van de Zandschulp, tête de série numéro 21 et une des révélations du circuit ces derniers mois. Dans le tableau dames, après la tenante du titre Emma Raducanu battue par Alizé Cornet, ou les ex-numéros un mondiales Naomi Osaka et Simona Halep, une autre outsider à la victoire a été sortie en la personne de Maria Sakkari. Retour sur ce début de deuxième tour, en attendant les matches de la nuit, dont celui de Serena Williams contre la tête de série numéro 2 Anett Kontaveit.

Moutet de retour au troisième tour

Comme il y a deux ans, Corentin Moutet a rejoint le 3e tour à Flushing Meadows, égalant sa meilleure performance en Grand Chelem. Après avoir hérité de tirages au sort périlleux ces dernières années (Goffin en 2019, Auger-Aliassime en 2020, Berrettini en 2021), le Français s'est cette fois sorti d'une affiche relevée. Sa victime s'appelle Botic van de Zandschulp, tête de série numéro 21. Ce dernier a été éjecté en quatre sets (6-4, 1-6, 6-2, 6-4). Le Francilien a fait preuve d'une belle maîtrise, deux jours après avoir profité de l'abandon de Stan Wawrinka. Son prochain match, contre Pedro Cachin, peut lui donner le droit de rêver à un parcours à rallonge.

Le Français s'impose face à Van de Zandschulp en 4 sets (6-4, 1-6, 6-2, 6-4) et file au 3e tour ! #USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/IFopYGsArF — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 31, 2022

C'est terminé en revanche pour la belle histoire Hugo Grenier, autre lucky loser, qui a poussé Matteo Berrettini dans ses retranchements avant de céder en quatre manches (2-6, 6-1, 7-6, 7-6).

Sakkari, par ici la sortie

Elle s'était déjà fait peur au premier tour, devant passer par un troisième set pour écarter la modeste Tatjana Maria. Cette fois, Maria Sakkari n'a pas pu éviter la défaite. La troisième joueuse mondiale a été dominée par Xiyu Wang, là aussi en trois sets (3-6, 7-5, 7-5). La jeune Chinoise de 21 ans avait sorti Diane Parry au premier tour. Pas d'impair en revanche pour Ons Jabeur (numéro 5) ou encore Coco Gauff (numéro 2), logiquement qualifiées pour le deuxième tour.

The US Open is just into it’s 3rd day and already out are:



No. 3 Sakkari

No. 7 Halep

No. 11 Raducanu (defending champion)

Naomi Osaka (2-time champ)

Venus Williams (2-time champ) https://t.co/WWH1pwEVEf — Adam Zagoria (@AdamZagoria) August 31, 2022

Le beau parcours continue pour Andy Murray

2016. Il fallait remonter six années en arrière pour voir Andy Murray passer plus d'un tour dans la Big Apple. L'ancien numéro un mondial n'a plus la condition physique de ses plus belles années. Mais sa science du tennis peut le sortir de plus d'une situation. Le jeune Américain Emilio Nava a payé pour voir, vainqueur du premier set avant que la déferlante britannique ne lui tombe dessus (5-7, 6-3, 6-1, 6-0), à force de gâcher ses opportunités.

Le troisième tour s'annonce autrement plus relevé pour Murray. Face à Matteo Berrettini, tête de série numéro 13 et demi-finaliste du tournoi en 2019, la marche sera haute.