US Open 2022 : fin de parcours pour Caroline Garcia, balayée en deux sets par Ons Jabeur en demi-finale

L'US Open idéal de Caroline Garcia a pris fin, et assez brutalement. La numéro une française, devenue une sérieuse prétendante au titre à Flushing Meadows, a été surclassée en demi-finale par la Tunisienne Ons Jabeur, 5e joueuse mondiale (6-1, 6-3), dans la nuit de jeudi à vendredi. Garcia n'a pas livré le même type de prestation aboutie que ces dernières semaines, sans doute prise par l'enjeu, mais aussi parfaitement déréglée par le jeu de sa vis-à-vis.

Pas sûr que Garcia retiendra beaucoup de positif de sa première participation au dernier carré d'un Majeur. Mais elle pourra à coup sûr en tirer quelques leçons. La joueuse de 28 ans n'a jamais pu mettre son plan de jeu offensif à exécution. Prise dans un scénario de match pas écrit pour elle, elle n'a pas su trouver la solution pour bouleverser le script, enchaînant de nombreuses fautes directes. Le début de match en dit finalement assez long sur la pénible soirée vécue par la Tricolore. Caroline Garcia a perdu d'emblée son service, sur quatre fautes directes consécutives, avant de voir Ons Jabeur débuter son engagement par deux aces.

La sensation devenue irrépressible d'un rendez-vous manqué s'est confirmée au fil des jeux, qui ont déroulé bien trop vite pour une Caroline Garcia dépassée. Elle a eu le mérite de ne jamais baisser les bras, frustrée sans pour autant jamais balancer son match. Mais contre une Jabeur aussi bien préparée et dans des petits souliers avec son habituel jeu tout en variation, c'était bien insuffisant. La Tunisienne a, elle, tout bien fait, empêchant son adversaire de donner du rythme aux échanges, et la contraignant à enquiller les erreurs hors de sa zone de confort (23 fautes directes contre seulement 12 points gagnants).

Soirée difficile

Le cœur y était mais pas le niveau de jeu.

Tough night

The heart was there but not the level

Will be back for more challenge soon

Best of luck to Ons for the final ! #FlyWithCaro #usopen

Photo crédit @corinnedubreuil pic.twitter.com/oVYT3lioaD