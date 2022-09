US Open 2022 : Carlos Alcaraz dernier à rejoindre les quarts de finale après un combat jusqu'au bout de la nuit face à Marin Cilic

L'Espagnol s'est qualifié pour les quarts de finale, pour la deuxième fois de suite à New York, mardi.

Il est venu à bout de Marin Cilic. A l'issue d'un match intense, Carlos Alcaraz (tête de série n°3) s'est imposé face au Croate (n°15) au bout de la nuit en cinq sets, (6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3) en près de 4h de jeu. Il se qualifie donc pour les quarts de finale de l'US Open pour la deuxième fois consécutive, où il retrouvera l'Italien Jannik Sinner (13e mondial), vainqueur lui aussi en cinq manches du Biélorusse Ilya Ivashka (6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3).

C'est un énorme duel de la nouvelle génération qui s'annonce, entre deux joueurs qui se sont affrontés à trois reprises sur le circuit, pour deux succès en faveur de l'Italien de 21 ans et un seul pour l'Espagnol de 19 ans.

UN-BELIEVABLE@carlosalcaraz wins an absolute thriller in Ashe. pic.twitter.com/NjUwmetYSy — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2022

Plus agressif (45 coups gagnants contre 28), mais aussi trop maladroit (66 fautes directes contre 41, dont 13 doubles-fautes), Marin Cilic a ainsi fini par craquer face à la résistance de son jeune adversaire espagnol, aux jambes supersoniques, qui s'est employé à presque tout renvoyer dans le court quand il ne contrait pas de plus belle avec son bras droit en béton armé.

Après la révélation l'an passé, la confirmation

Alcaraz ne s'est pas contenté d'être un roc sur le court Arthur-Ashe, partiellement rempli par des fans qui se sont emballés jusqu'au bout. Il a aussi saisi les occasions quand elles se présentaient, à l'image de son gain du troisième set, en breakant Cilic au meilleur moment à 5-4.

L'an dernier, pour sa première participation, Carlos Alcaraz s'était révélé à New York, où il avait déjà atteint les quarts de finale après avoir notamment écarté le Grec Stefanos Tsitsipas dans un match mémorable. Cette année, il a confirmé son émergence, remportant quatre tournois dont les Masters 1000 de Miami et de Madrid. Cela fait de lui un des sérieux prétendants au titre. S'il s'imposait en finale, il serait assuré de devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, le Russe Daniil Medvedev, éliminé en huitièmes de finale, étant assuré d'être déchu de son trône.