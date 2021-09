US Open 2021 : Daniil Medvedev en rouleau compresseur contre Félix Auger-Aliassime pour retrouver la finale

Le Russe n'a pas tremblé et s'est imposé en trois sets face au Canadien (6-4, 7-5, 6-2) vendredi.

Comme en 2019, Daniil Medvedev disputera la finale de l'US Open. A l'expérience, le Russe a dominé Félix Auger-Aliassime en trois manches (6-4, 7-5, 6-2), vendredi 10 septembre, en demi-finales du tournoi new-yorkais. Un succès que le numéro 2 mondial a construit tout en maîtrise sur la durée, face à un adversaire novice à ce niveau.

Le Russe a su breaker au bon moment pour prendre la mesure d'un Canadien coriace, qui a globalement fait jeu égal avec son adversaire dans la première manche (6-4). A vrai dire, la rencontre est longtemps restée accrochée. Félix Auger-Aliassime s'est même offert deux balles de set après avoir fait le break en milieu de deuxième manche. Mais le Québécois a manqué de justesse pour égaliser. Incontesbalement, c'est à la fin de ce deuxième set (7-5), dans laquelle il menait 5-2, que se situe le tournant de cette demi-finale.

Zverev ou Djokovic en finale pour Medvedev

Le Québécois, touché mentalement, a ensuite lâché prise et concédé la défaite sans lutter dans le dernier set (6-2). La fin d'une belle aventure et la confirmation d'une carrière sur la pente ascendante : après les quarts à Wimbledon, le numéro 12 mondial s'est désormais frotté aux demies d'un tournoi du Grand Chelem. Mais son adversaire était bien plus coriace, dans une quinzaine où il na perdu qu'un seul set.

30. Quand @DaniilMedwed remporte le premier set en Grand Chelem sur dur :



30 victoires, 0 défaite

En 3 sets : 22 victoires

En 4 sets : 7 victoires

En 5 sets : 1 victoire#USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/KPCn3qPCqA — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 10, 2021

C'est une nouvelle opportunité pour le Russe de remporter enfin un Grand Chelem.