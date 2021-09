US Open 2021 : Garcia et Rinderknech éliminés, Medvedev passe tranquille... Ce qu'il faut retenir de la 3e journée du Grand Chelem new yorkais

Le Français Arthur Rinderknech s'est incliné face à Carlos Alcaraz, tandis que les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont obtenu leurs tickets pour le troisième tour, mercredi. Chez les dames, Naomi Osaka s'est qualifiée sans jouer et Caroline Garcia a été sèchement battue par Elena Rybakina.

Il a longtemps résisté avant de finalement céder. Arthur Rinderknech s'est fait éliminer par le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz (55e, 18 ans) en quatre sets lors du deuxième tour de l'US Open, mercredi 1er septembre. Ca passe en revanche pour le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, et son compatriote Andrey Rublev, respectivement opposés à Dominik Koepfer et Pedro Martinez.

Dans le tableau féminin, Caroline Garcia s'est lourdement inclinée face à la tête de série numéro 19, Elina Rybakina, alors que Naomi Osaka a profité du forfait d'Olga Danilovic. Voici ce qu'il faut retenir de la troisième journée du Grand Chelem new yorkais.

Rinderknech encore trop juste

Il faudra attendre 2022 pour une potentielle deuxième victoire en Grand Chelem. Malgré un beau combat, Arthur Rinderknech s'est incliné face à Carlos Alcaraz en quatre manches (7-6, 4-6, 6-1, 6-4). Dans un premier set accroché, le Français a tenu tête à son adversaire, le poussant au tie-break. Un jeu décisif qui lui a rapidement souri mais qui lui a finalement échappé : alors qu'il disposait pourtant de trois balles de sets (6-3), le Français a craqué et concédé cinq points, offrant la première manche à Alcaraz. Rinderknech ne s'est pas laissé abattre, prenant rapidement les commandes dans le deuxième set et a même effacé trois balles de débreak pour recoller à une manche partout.

Par la suite, le Tricolore a accusé le coup de son premier tour marathon face à Miomir Kecmanovic (4h22 de jeu). Cédant sa mise en jeu à deux reprises dans le troisième set, il n'a réussi à inscrire que quatre points sur le service de l'Espagnol dans la quatrième manche. Malgré cinq balles de match sauvées dans les deux derniers jeux, Rinderknech s'est incliné en un peu plus de trois heures de jeu.

18. A 18 ans et 130 jours, @alcarazcarlos03 est le plus jeune joueur à se qualifier pour le 3ème tour de l'US Open depuis Donald Young en 2007 (18 ans et 48 jours). #USOpen pic.twitter.com/uQwomFNkJG — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 1, 2021

Les Russes déroulent

Outsider pour le titre, Andrey Rublev (7e mondial) a concédé un set à l'Espagnol mais s'est qualifié pour le troisième tour (7-6 [2], 6-7 [5] 6-1, 6-1). Mené 5-2 dans la première manche, le Russe a retourné la situation pour finalement s'imposer au jeu décisif. Si Pedro Martinez a pris un set au Russe au bout d'un combat d'1h11, la tête de série numéro 5 a ensuite haussé le ton, expédiant les deux dernières manches.

Une victoire plus facile pour son compatriote Daniil Medvedev face à Dominik Koepfer. Le numéro 2 mondial s'est imposé en trois sets et moins de deux heures face à l'Allemand (57e à l'ATP). Medvedev, finaliste en 2019 et demi-finaliste l'an passé à Flushing Meadows, s'est montré ultra-dominateur et n'a pas perdu beaucoup d'énergie avant d'affronter l'Espagnol Pablo Andujar (74e) au prochain tour.

Caroline Garcia impuissante

La Française n'a rien pu faire face à la tête de série numéro 19, Elena Rybakina. Caroline Garcia s'est inclinée en deux sets face à la Kazakhstanaise au deuxième tour (6-1, 6-4). Après une première manche bouclée en 27 minutes, lors de laquelle la Française a commis de nombreuses grosses fautes, Garcia a subi la rencontre de bout en bout. Il ne reste plus qu'une Tricolore en lice à New York, Fiona Ferro, opposée à 8e joueuse mondiale, Iga Swiatek, jeudi 2 septembre.

Osaka qualifiée sans jouer

Chez les dames, la tenante du titre Naomi Osaka n'a pas eu besoin de fouler les courts pour se qualifier pour le troisième tour. Son adversaire du jour, la Serbe Olga Danilovic (145e mondiale) a déclaré forfait une heure avant la rencontre, souffrant d'une infection virale. La Japonaise, numéro 3 mondiale, affrontera au prochain tour l'Estonienne Kala Kanepi (70e) ou la Canadienne Leylah Fernandez (73e).

Halep et Svitolina continuent

Simona Halep s'est facilement imposée face à la Slovaque Kristina Kucova (111e mondiale) en 1h10 (6-3, 6-1). La Roumaine, tête de série numéro 12, s'est qualifiée pour la première fois depuis 2016 au troisième tour du Grand Chelem new yorkais - qu'elle disputera face Elena Rybakina, tombeuse de Caroline Garcia.

@Simona_Halep is through to Round 3 of the #USOpen for the first time since her 2016 QF run. pic.twitter.com/JnM6fmLRYq — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2021

Face à la 231e mondiale, Rebeka Masarova, Elina Svitolina a tracé sa route (6-2, 7-5). Bouclant le premier set en moins d'une demi-heure, la numéro 5 mondiale a un peu plus bataillé dans la deuxième manche face à l'Espagnole, mais a fini par s'imposer. Au prochain tour, l'Ukrainienne sera opposée à Daria Kasatkina, tête de série numéro 25.