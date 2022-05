Tournoi de Rome : Zverev et Djokovic déroulent, Tsitsipas au forceps, Swiatek et Sabalenka sans problème... Ce qu'il faut retenir de la journée de jeudi

Mené un set à zéro, Tsitsipas a renversé Kachanov pour se hisser en quart de finale, tout comme Zverev et Djokovic. Chez les femmes, Swiatek et Sabalenka se sont baladés.

Un match d'un autre temps s'est joué jeudi 12 mai entre Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. Le Suisse, qui revient progressivement d'une longue blessure, n'a pas fait le poids face au Serbe, qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Rome pour la seizième fois consécutive.

Des quarts de finale que disputeront également Jannik Sinner et Alexander Zverev, tous deux vainqueurs faciles. Stefanos Tsitsipas sera également de la partie, tout comme Aryna Sabalenka et Iga Swiatek chez les femmes. La Biélorusse et la Polonaise n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires respectives.

Djokovic bat facilement un Wawrinka pas encore au point

Stan Wawrinka a fait son retour récemment sur le circuit après n'avoir pas joué pendant une année entière suite à deux opérations au pied, et ça s'est vu jeudi. Le Suisse de 37 ans, ancien numéro 3 mondial, n'est pas encore prêt pour affronter des cadors du type de Novak Djokovic. Le Serbe n'a fait qu'une bouchée de son ancien rival, avec une victoire en deux sets (6-2, 6-2).

Sweet 1️⃣6️⃣ for Djokovic



He defeats Wawrinka 6-2 6-2 & has now reached the QFs in Rome every year since 2007!@DjokerNole | @InteBNLdItalia | #IBI22 pic.twitter.com/wboOfmHrsU — ATP Tour (@atptour) May 12, 2022

À l'issue de sa victoire, remake de la finale 2008 du tournoi de Rome déjà remportée par le Serbe, Djokovic a eu un mot sympa à l'égard de Wawrinka : "Il n’était pas à 100% physiquement. Mais c’est Stan Wawrinka, il faut lui donner du temps et il reviendra bien." En quarts de finale, Djokovic affronte Felix Auger-Aliassime, tombeur jeudi de Marcos Giron (6-3, 6-2).

Zverev et Sinner sans forcer, Tsitsipas de justesse

L'Allemand Alexander Zverev a fait respecter la hiérarchie. Sur le court Nicola Pietrangeli, le numéro 3 au classement ATP a disposé du jeune Australien Alex de Minaur en deux sets (6-3, 7-6), remportant au passage sa centième victoire sur le circuit ATP 1000. En quart de finale, l'Allemand affrontera le gagnant du match entre Martin Cilic et Cristian Garin.

Le premier quart de finale connu de ce Masters 1000, dans le tableau homme, est celui qui verra s'affronter Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner. Le premier a encore dû batailler pour l'emporter. Après sa victoire fragile face à Grigor Dimitrov mercredi, le Grec a concédé un set au Russe Karen Khachanov avant de remporter les deux suivants (4-6, 6-0, 6-3).

QUARTER FINALSSSSSS!!@janniksin reaches for the first time the last 8 in Rome



Sinner - Krajinovic 6-2 7-6#IBI22 | #tennis pic.twitter.com/gmsKdhuH3K — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 12, 2022

Le numéro 5 mondial se mesurera donc au tour suivant au jeune italien Jannik Sinner (20 ans). Ce dernier n'a eu aucun mal à se défaire du Serbe Filip Krajinovic en deux sets (6-2, 7-6). Sinner et Tsitsipas s'étaient déjà rencontrés en quart de finale cette année, lors de l'Open d'Australie. Le Grec était sorti vainqueur de cette confrontation face à l'Italien, qui sera cette fois soutenu par le public romain.

Swiatek et Sabalenka faciles

Début de tournoi aisé pour Iga Swiatek. Après trois semaines d'absence, la numéro 1 mondiale s'était facilement imposée hier pour son entrée en lice face à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse. La Polonaise a remis ça jeudi, cette fois face à Victoria Azarenka. L'expérience de la Biélorusse n'a pas fait le poids contre Swiatek, vainqueure en deux sets (6-4, 6-1) et qui enchaîne par la même occasion une 25e victoire consécutive sur le circuit.

Tennis players to win 25 consecutive matches since 2000:



Hologic @WTA Tour

✅ V. Williams

✅ S. Williams

✅ Henin

✅ Azarenka

✅ @iga_swiatek@atptour

✅ Federer

✅ Nadal

✅ Djokovic

✅ Murray pic.twitter.com/zpIyHgsMCW — wta (@WTA) May 12, 2022

La jeune polonaise (20 ans) affrontera Bianca Andreescu en quart de finale. Même constat pour Aryna Sabalenka, qui s'est facilement défait de l'Américaine Jessica Pegula (6-1, 6-4). Sabalenka retrouvera une nouvelle américaine au tour suivant, Amanda Anisimova, tombeuse de sa compatriote Danielle Collins.