Tennis : le Suisse Roger Federer redevient numéro un mondial

Il est de retour au sommet. Roger Federer redeviendra officiellement numéro un mondial, lundi, lors de la publication du classement ATP. Le Suisse reprend cette place après s'être qualifié, samedi 16 juin, pour la finale du tournoi de Stuttgart (Allemagne), en battant l'Australien Nick Kyrgios (6-7, 6-2, 7-6). Il entamera une 310e semaine record sur le trône du tennis mondial, aux dépens de Rafael Nadal.

Le tournoi de Wimbledon a salué la performance de Roger Federer, estimant qu'il entamait de manière brillante le début de saison sur pelouse.

Into the Stuttgart final and back to world No.1



We'd say @rogerfederer has begun the grass court season pretty well...#Wimbledon pic.twitter.com/6k9JIdPOpg