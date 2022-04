Tennis : Boris Becker condamné à deux ans et demi de prison pour fraude

L'ancien joueur de tennis allemand Boris Becker a été condamné, vendredi 29 avril, à deux ans et demi de prison par la justice britannique pour quatre chefs d'accusations liés à sa faillite personnelle. Celui qui a été entraîneur de Novak Djokovic va ainsi être incarcéré à 54 ans après avoir été déclaré coupable d'avoir notamment caché 2,5 millions de livres sterling (3 millions d'euros) d'avoirs et de prêts pour éviter de payer ses dettes. Il risquait sept ans de prison por chacune des quatre infractions qui lui étaient reprochées.

Le triple vainqueur de Wimbledon avait pourtant nié avoir enfreint les lois britanniques sur l'insolvabilité après avoir été déclaré en faillite en 2017 à la suite d'un prêt impayé de plus de 3 millions de livres sterling pour son domaine de luxe à Majorque, en Espagne.

Après environ deux semaines d'audition, les jurés ont reconnu Boris Becker coupable de déplacement de propriété, de deux chefs d'accusation de non-divulgation de succession et de recel de dette. Ils l'ont acquitté de vingt autres chefs d'accusation. L'Allemand a été une star du tennis mondiale dans les années 90, remportant par trois fois Wimbledon (dont le premier à seulement 17 ans), par deux fois l'Open d'Australie et un US Open. Ancien numéro 1 mondial, il avait déjà vendu une partie de ses trophées aux enchères pour éponger une partie de ses dettes (840 000 euros).

Il a déjà eu des déboires judiciaires pour des dettes impayées avec la justice espagnole, concernant des travaux dans sa villa de Majorque, et avec la justice suisse, pour ne pas avoir payé le pasteur qui l'avait marié en 2009. En 2002, il avait écopé de deux ans de prison avec sursis et 500 000 euros d'amende après un long conflit avec le fisc allemand qui lui reprochait de s'être déclaré résident monégasque alors qu'il vivait en fait à Munich.