Roland-Garros 2022 : Stefanos Tsitsipas, finaliste l'an passé et 4e mondial, battu en huitième de finale par le prodige danois Holger Rune

Et si, après Roger (Federer), était venu le temps d'Holger ? Holger Rune a remporté, lundi 30 mai, la victoire la plus importante de sa carrière en huitièmes de finale de Roland-Garros face à Stefanos Tsitsipas. Le 40e joueur mondial n'a pas été intimidé par le Grec, quatrième au classement ATP. Le jeune Danois de 19 ans est parvenu à déjouer les pronostics en éliminant, en quatre sets, le finaliste de 2021 (7-5, 3-6, 6-3, 6-4).

Avec ce succès, Rune accède aux quarts de finale, son meilleur résultat en carrière en Grand Chelem après tout juste deux ans sur le circuit professionnel. L'ancien numéro un mondial chez les juniors rejoint un autre Scandinave, le Norvégien Casper Ruud, au prochain tour.

Après un échange de breaks en début de rencontre (3-1 pour Tsitsipas, immédiatement rattrapé par son adversaire), le premier set a finalement tourné en faveur de Holger Rune. Plus audacieux et plus solide que son adversaire. "Je devais jouer de manière agressive et rapidement", a expliqué le Danois juste après le match.

La deuxième manche a bien failli prendre un tout autre tournant dès ses prémices. Lors du troisième jeu, le Danois a eu trois balles de break qu'il n'a pas su concrétiser, contre un Stefanos Tsitsipas retrouvé dans les points importants. Le n°4 mondial a plus tard breaké Rune dans le huitième jeu, ce qui a définitivement mis hors de course son adversaire dans ce set (6-3).

Après des débuts équilibrés dans la troisième manche, le sixième jeu a vu Stefanos Tsitsipas faillir et concéder un break blanc. Holger Rune n'a pas tremblé pour conclure et mener deux sets à un (6-3).

Impressionnant, Rune a rapidement pris le dessus dans la quatrième manche, breakant deux fois son adversaire. Tsitsipas est alors pendant quelques minutes redevenu l'un des meilleurs joueurs de la planète, alignant neuf point d'affilée pour revenir à 5-4. Même avec trois balles de 5-5 contre lui, dans un dernier jeu tendu, Rune n'a jamais paniqué, écartant le danger avec autorité. Il a conclu la partie sur sa première balle de match. Avec cette victoire, Rune rappelle qu'il n'y a pas que Carlos Alcaraz, né six jours après lui, qui peut bousculer la hiérarchie mondiale.