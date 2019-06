DIRECT. Roland-Garros/8e de finale : Benoît Paire va-t-il créer l'exploit face à Kei Nishikori ?

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROLAND_GARROS

: @anonyme Un seul match en cinq sets ne serait pas si handicapant pour un Wawrinka ou un Tsitsipas s'ils n'avaient pas lâché des plumes sur les matchs précédents. Le Suisse avait lâché un set au premier tour, le Grec deux aux 2e et au 3e tour. Ça pourrait faire beaucoup face à un Federer qui n'a cédé aucune manche depuis le début du tournoi.

: Le vainqueur du match Wrawrinka/ Tsitsipas affrontera en 1/ 4 Federer. Le fait de jouer en 5 sets sous la chaleur va peut être permettre à Rodger d aborder son 1/4 de finale frais comme un gardon non ?

: @anonyme C'est un choix des organisateurs, qui doivent combiner les exigences des stars (Federer n'aime pas jouer en fin de journée...), la notoriété des joueurs (d'où le fait que Paire-Nishikori, peu connus du grand public soit placé sur le Lenglen) et des considérations télévisuelles.

: Comment se fait il qu’il joue en dernier ?

: Ces derniers jours, on a arrêté de jouer vers 21h30 @anonyme. Ce qui pourrait laisser trois petites heures de jeu aux duettistes Paire et Nishikori pour s'expliquer si Wawrinka et Tsitsipas ne lambinent pas trop dans la cinquième manche.

: Jusqu'à quelle heure peut on jouer ? Je pense à Benoît Paire

: 3h51 de jeu, deux manches partout entre Stan Wawrinka et Stefano Tsitsipas (). Et comme il n'y a pas de tie-break, ni de limite de jeux à Roland-Garros (cas unique sur les quatre Grand Chelem), le match peut durer encore loooongtemps !

: Il n'y pas eu de suspense. Rafael Nadal n'a fait qu'une bouchée de Juan Ignacio Londero en trois sets (6-2, 6-3, 6-3) en un peu plus de deux heures de jeu.









(Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

: 18 heures, le point sur l'actualité à trois heures du choc Dijon-Lens, barrage d'accession en L1.



• Si vous aimez le tennis fou et les matchs de grandes gueules, courez sur notre direct pour suivre le fantastique Tsitsipas-Wawrinka, 8e de finale de costauds.



• Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nunez n'a "pas de regret" sur la gestion des manifestations des "gilets jaunes", malgré les nombreux blessés et les nombreuses enquêtes ouvertes contre des policiers.



Une plainte pour viol a été déposée par une jeune femme à l'encontre de Neymar. Hier, le joueur a démenti ces accusations qu'il qualifie de tentative d'"extorsion". Franceinfo récapitule ce que l'on sait de cette affaire.



• Un tribunal antiterroriste de Bagdad a condamné à mort Fodil Tahar Aouidate et Vianney Ouraghi. Il s'agit des huitième et neuvième Français à écoper de la peine capitale en Irak pour appartenance au groupe jihadiste Etat islamique.

: Comme la logique semble avoir déserté le court Suzanne-Lenglen, Tsitsipas rebreake un Wawrinka qu'on pensait sur le point de renverser la vapeur pour de bon. 4-2 pour le Grec dans cette 4e manche, on se rapproche des 4 heures de jeu.

: On a peut-être trop vite envoyé les deux joueurs dans un cinquième set : Stan Wawrinka vient de débreaker Stefanos Tsitsipas, et revient à 2-3 avec service à suivre dans la quatrième manche.

: @terrasse et @anonyme : Profitons-en, car les éditions précédentes s'étaient montrées plutôt avares en matchs dantesques.

: Je confirme ! c'est le plus beau match de la semaine et de loin ! çà c'est du tennis !!!

: 3-1 Tsitsipas dans le 4e set... Quel match de titan. Je suis pas sûre que Benoît Paire joue ce soir !

: Pour le plaisir, le plus beau point (jusqu'à présent) de la rencontre, à la fin de la deuxième manche.

: Après avoir gâché une douzaine de balles de break, le Grec Tsitsipas y parvient enfin d'entrée dans la quatrième manche (). Benoît Paire et Kei Nishikori n'ont pas fini d'attendre dans le vestiaire on dirait !

: Avantage Wawrinka dans ce match de costauds. Le Suisse vient de s'adjuger la troisième manche face au Grec Tsitsipas (7-6, 5-7, 6-3). Comme les deux joueurs mettent une heure par set, on pourrait avoir le match de Benoît Paire vers 19 heures.

: @Kalima Quelqu'un a déjà fait cette remarque hier, et c'est vrai que ça cogne. Cela dit, les ramasseurs se relaient tous les dix jeux, donc ne vont pas rester des heures et des heures en plein cagnard. Pour avoir été ramasseur de balles (pas à Roland-Garros, mais plus localement), le pire, ce sont les joueurs qui vous visent au service quand vous êtes le long de la bâche, et que vous avez interdiction de bouger.

: Bonjour Pierre et bonjour le fil! Je le posais la question suivante : suis-je la seule à être dérangée par l’image des petits ramasseurs de balle de Roland-Garros, la tête non protégée du soleil, et qui tiennent à bout de bras les ombrelles qui protègent les joueurs ?

: Et hop, le break pour Stan Wawrinka qui est plutôt chanceux dans cette troisième manche ! On sent le Suisse monter en puissance au fur et à mesure que le match dure, alors que le Grec a tendance à se disperser (7-6, 5-7, 4-3 service à suivre).

: Vous avez prévu quelque chose cet après-midi ? Parce que le match Tsitsipas-Wawrinka est parti pour durer un bail. Un set partout entre les deux joueurs, le Grec ayant répondu au Suisse (7-6, 5-7). Espérons qu'ils maintiennent leur formidable niveau de jeu tout au long du match.

: @anonyme : Il suffit de demander ! L'Espagnol n'est pas vraiment embêté par son adversaire, l'Argentin Londero qu'on avait vu peiner contre le novice Corentin Moutet. Il mène 5-2 après avoir breaké son adversaire d'entrée.

: Pouvons nous avoir un suivi du match de Nadal? Merci