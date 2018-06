Roland-Garros : la Roumaine Simona Halep décroche son premier titre en Grand Chelem face à l'Américaine Sloane Stephens

Après avoir perdu le premier set, la numéro un mondiale s'est imposé en trois sets dans un très beau match.

Elle peut (enfin) crier victoire ! La Roumaine et numéro un mondiale, Simona Halep, s'est magnifiquement imposée en finale dames de Roland-Garros, samedi 9 juin, face à l'Américaine et numéro 10 mondiale Sloane Stephens (3-6, 6-4, 6-1), lors de sa quatrième finale en Grand Chelem.

En 2017, Halep avait remporté en finale de Roland-Garros le premier set puis s'était procuré trois balles de double break à 3-0 dans le deuxième, avant que la Lettone Jelena Ostapenko, ne renverse la situation (4-6, 6-4, 6-3).

Malgré sa défaite, l'Américaine peut se réjouir d'avoir franchi pour la première fois les huitièmes de finale à Roland-Garros, alors qu'elle comptait déjà une demi-finale à l'Open d'Australie (2013) et un quart de finale à Wimbledon (2013) en plus de son titre à New York acquis en septembre à la surprise générale. La joueuse a connu huit défaites consécutives entre fin septembre 2017 et janvier 2018 mais a redressé la barre en remportant le tournoi de Miami en mars. "Je sais saisir les opportunités quand elles se présentent", avait-t-elle alors souligné.