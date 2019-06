DIRECT. Roland-Garros/3e tour : l'invité surprise Antoine Hoang peut-il faire tomber Gaël Monfils ? Regardez le duel 100% tricolore

Ce qu'il faut savoir

Une version 100% française de David contre Goliath. Le numéro 1 tricolore Gaël Monfils va tenter, samedi 1er juin, sur le court central de Roland-Garros, d'accéder aux huitièmes de finale face à son compatriote Antoine Hoang, la sensation de ce tournoi, âgé de 23 ans et classé 146e mondial. Regardez en direct cette rencontre très attendue avec francetv sport.

Hoang, tout frais sur le circuit. Ce n'est que l'année dernière qu'Antoine Hoang s'est lancé pour de bon sur le circuit Challenger, la deuxième division du tennis, et y a enregistré ses premières victoires (trois finales entre septembre 2018 et janvier 2019). Avant cela, à l'exception de rares incursions non concluantes en 2016 et 2017, c'est l'échelon inférieur, la catégorie des tournois Futures, que le natif de Hyères écumait.

Une véritable épopée depuis le début du tournoi. En trois jours, le Varois a triplé son actif de victoires sur le circuit ATP : il a d'abord écarté le Bosnien Damir Dzumhur (6-4, 0-6, 7-6, 6-3), puis il est venu à bout en près de quatre heures (6-4, 3-6, 7-6, 7-5) de l'Espagnol Fernando Verdasco (27e), devenu sa première victime classée dans le top 50. Avant Gaël Monfils ?

"Je connais Gaël de la télé." Le jeune Français, qui a la particularité d'être ambidextre, a désormais un rendez-vous de prestige avec Monfils. "Gaël, je le connais de la télé", a-t-il indiqué à l'AFP. "Il m'a fait vibrer plusieurs fois, que ce soit en Coupe Davis ou à Roland-Garros, c'est un peu le Gaël national, il a l'air super gentil."