Roland-Garros : aucun Français ne s'est extirpé des qualifications

Déception pour les Français. Pas un seul d'entre eux n'a réussi à s'extirper des qualifications de Roland-Garros, vendredi 25 mai. Les deux derniers rescapés, Alexandre Muller et Harmony Tan, ont échoué lors du 3e et dernier tour.

Alexandre Muller (21 ans, 377e mondial), qui avait découvert le grand tableau l'an passé grâce à une invitation des organisateurs (défaite au premier tour), a chuté face à l'espoir Casper Ruud (19 ans, 158e) 6-1, 6-3. Dans le tournoi féminin, Harmony Tan (20 ans, 367e) s'est inclinée face à l'Espagnole Georgina Garcia Perez (26 ans, 186e) 6-3, 6-1.

Caroline Garcia arrive en puissance

Difficile de dire si les Français vont briller, cette année. Le numéro un Français Lucas Pouille arrive à Roland-Garros avec une seule victoire sur terre battue à son actif sur le circuit cette saison.

Mais la Française Caroline Garcia "arrive puissance aux Internationaux de France", remarque francetvsport. "Ses bons résultats sur terre battue (à Rome et Madrid notamment) lui ont donné de la confiance", ajoute le site. Et de résumer : "Elle qui apparaît comme la meilleure chance tricolore pour aller le plus loin dans le tournoi. La petite éclaircie dans le ciel maussade du tennis français."