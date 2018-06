Roland-Garros : les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert remportent la finale du double messieurs

La paire française affrontait les numéros un et deux mondiaux, le Croate Mate Pavic et l'Autrichien Oliver Marach, samedi 9 juin.

Deux victoires françaises à Roland-Garros ! Après la paire Houdet/Peifer en tennis fauteuil, les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont facilement remporté la finale du double messieurs à Roland-Garros, samedi 9 juin (6-2, 7-6). Ils affrontaient le Croate Mate Pavic et l'Autrichien Oliver Marach, les numéros un et numéro deux mondiaux. Mahut et "P2H" deviennent ainsi la troisième paire française à soulever le trophée depuis le début de l'ère professionnelle en 1968, après Yannick Noah/Henri Leconte (1984) et Julien Benneteau/Edouard-Roger Vasselin (2014).

Ce n'est pas la première victoire pour les compatriotes, qui avaient déjà remporté deux trophées majeurs, l'US Open 2015 et Wimbledon 2016. Le Croate Mate Pavic et l'Autrichien Oliver Marach avaient de leur côté remporté l'Open d'Australie et s'étaient offert cette semaine les champions de Roland-Garros 2016, les Espagnols Feliciano Lopez et Marc Lopez.