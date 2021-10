Coupe Davis : Monfils absent de l'équipe de France, Gasquet et Rinderknech sélectionnés

Il n'y aura pas de Gaël Monfils dans l'équipe tricolore, mais un alliage de vieux loups de mer habitués du tournoi, et de jeunes prometteurs. Sébastien Grosjean, le capitaine de l'équipe de France, a annoncé lundi 25 octobre les noms des sélectionnés pour la phase finale de Coupe Davis.

Ugo Humbert, Richard Gasquet, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont ainsi été appelés pour disputer le tournoi qui réunit les 18 meilleures nations du tennis masculin.

Jeunesse et expérience, la bonne recette

Aux côté du double incontournable Herbert/Mahut, Sébastien Grosjean a misé sur des joueurs d'expérience : "Ugo Humbert, qui a remporté cette année le tournoi de Halle (ATP 500), est une valeur sûre, d’autant plus en indoor. Il sera ainsi le n°1 de l’équipe. Je m’appuie aussi sur l’expérience de Richard Gasquet, qui a remporté cette Coupe Davis et peut jouer aussi bien en simple qu’en double."

Des joueurs à même d'épauler Arthur Rinderknech, le petit nouveau de la liste. "Je voulais faire un melange de jeunes joueurs avec Arthur et Ugo, et les expérimentés Richard, Nico et Pierre-Hugues", a expliqué le capitaine tricolore.

Nos 5 Bleus qui disputeront la @DavisCup 2021



Richard Gasquet

Pierre-Hugues Herbert

Ugo Humbert

Nicolas Mahut

Arthur Rinderknech



#DavisCup pic.twitter.com/J2RWpvQADp — FFT (@FFTennis) October 25, 2021

L'Autriche en novembre

Les matches de poule de la France se joueront dès le 25 novembre à Innsbruck, en Autriche où les Bleus rencontreront la Grande-Bretagne et la République Tchèque. Si les Français franchissent leur poule, ils disputeront leur quart, toujours en Autriche, face au gagnant de la poule qui réunit la Serbie de Novak Djokovic, l'Allemagne sans Zverev et l'Autriche.