Roland-Garros 2022 : peur du noir, clip de Shakira, admiration de Tiger Woods... Quatorze choses que vous ne savez peut-être pas sur Rafael Nadal

À 36 ans, Rafael Nadal a décroché dimanche 5 juin son quatorzième titre à Roland-Garros en dominant le Norvégien Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). Dix-sept ans se sont écoulés entre son premier et son 22e titre en Grand Chelem. Mais connaissez-vous vraiment le "Taureau de Manacor" ? Peur du noir, fan de Tiger Woods, figuration dans un clip de Shakira... Voici quatorze choses que vous ne savez peut-être pas sur l'Espagnol.

1 Il est droitier au quotidien

Son bras gauche est redouté par tous ses adversaires sur les courts. Mais dans la vie de tous les jours, l’Espagnol s’exprime avec sa main droite. Dans son autobiographie parue en 2012, Nadal explique comment il est devenu un tennisman gaucher, vers l’âge de 10 ans : "Quand j'étais petit, comme je manquais de force, je jouais tous les coups à deux mains et mon oncle m'a dit : 'Aucun professionnel ne joue comme ça, nous n'allons pas innover, tu dois changer.' Naturellement, c'est la gauche qui l'a emporté."

2 Ses manies l'aident à se concentrer

Outre son palmarès incroyable, Nadal, un brin superstitieux, est également connu pour ses rituels sur le court. Bouteilles bien alignées, réajustements vestimentaires, nettoyage de la ligne de service… "Si je ne fais pas ça avec les bouteilles, je m'assieds et je peux penser à autre chose qu'au match. Quand je fais toujours les mêmes choses, ça veut dire que je suis concentré en mode compétition, disposé à ne penser qu'au tennis."

3 Il est supporter du Real Madrid

Le Majorquin n’a jamais caché son amour pour le Real Madrid. Invité à la finale de la Ligue des champions au Stade de France entre les Merengues et Liverpool le 28 mai, le tennisman, socio d’honneur du club depuis 2011, avait expliqué avoir eu des difficultés à arriver à Saint-Denis. "J'ai dû descendre de voiture sur l'autoroute et terminer à pied."

Rafa Nadal: “I’m a huge football fan and Real Madrid is my favorite club. It’s the club I support and love, it’s truly part of my life.” [la leyenda blanca] pic.twitter.com/VlA9tcoIXS — SB (@Realmadridplace) February 11, 2022

4 L'un de ses oncles a joué au Barça

Si la famille est supportrice du Real Madrid, c’est dans le club rival qu’a évolué un temps Miguel Angel Nadal, l’un des deux oncles de Rafa. Le joueur aux 62 sélections avec l’équipe nationale a évolué au FC Barcelone de 1991 à 1999.

5 Un astéroïde à son nom

Depuis 2008, il existe non pas un, mais deux Rafael Nadal. Le nom du joueur de tennis a été donné à un astéroïde, découvert cinq ans plus tôt, par les chercheurs de l'observatoire astronomique de Majorque. Situé entre Mars et Jupiter, l'astre mesure 4 kilomètres de diamètre et se déplace à la vitesse de 20 kilomètres par seconde.

6 Il a figuré dans un clip de Shakira

En 2010, l’Espagnol était sorti de sa zone de confort en figurant dans le clip de la chanteuse colombienne, Gypsy. Le joueur de 24 ans à l’époque interprétait le petit ami Shakira, dans un clip qui avait fait le buzz.

7 Il a sa statue à Roland-Garros

En juin 2021, les organisateurs du Grand Chelem parisien avaient décidé de rendre hommage au champion majorquin, treize fois vainqueur porte d’Auteuil à l'époque, en inaugurant une statue à son effigie. Conçue par le sculpteur espagnol Jordi Díez Fernandes, cette statue en acier inoxydable mesure trois mètres de hauteur et met en scène le champion majorquin réalisant un coup droit, bouche ouverte, pieds décollés du sol.

En l'honneur du plus grand champion de Roland-Garros a href="https://twitter.com/RafaelNadal?ref_src=twsrc%5Etfw">@RafaelNadal a inauguré ce jeudi sa statue dans le stade Roland-Garros #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021

8 Il joue au golf avec un handicap

Il arrive à Rafael Nadal de troquer sa raquette contre un club de golf. Habitué des greens, il possède un handicap de +0,3, un niveau considéré comme professionnel.

Rafa Nadal’s golf swing is so tennis-y pic.twitter.com/qGDRcv5VsS — Zephyr Melton (@zephyrmelton) October 22, 2021

9 Il est fan de Tiger Woods

Agile avec un club de golf à la main, le Majorquin suit de près les performances du golfeur américain Tiger Woods, son idole sportive. "J'ai toujours dit que je n’avais pas de modèle de référence, mais si j’en avais un, je devrais dire que c'est lui, avait-il déclaré en 2019. Il est une grande inspiration. Tout ce qu'il a accompli dans le sport, en luttant si dur,.. Il a toujours été un exemple. J'espère qu'un jour nous pourrons jouer au golf ensemble."

10 Il a hésité entre le tennis et le football

De ses 3 à ses 13 ans, Rafael Nadal jouait au football et au tennis, avant de finalement choisir la balle jaune. Dix ans de pratique du ballon rond qui expliquent pourquoi l’homme aux 22 Grands Chelem est si agile au pied sur les courts de tennis.

Rafael Nadal sait décidément tout faire avec la petite balle jaune #HomeOfTennis



Tout au long de la journée, suivez les 16es de finale du #MMOpen sur Eurosport 1 et https://t.co/7qbNJch1A0 pic.twitter.com/v6TcBpIPfb — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 5, 2021

11 Sa carrière a débuté à Auray

Le premier succès de l’Espagnol a eu lieu dans le Morbihan. En 1998, alors âgé de 11 ans, Rafael Nadal a remporté l'Open Super 12 d'Auray, un tournoi international de jeunes, face à Jamie Murray.

12 Il est achluophobe

Même les champions ont des failles. Nadal s’est récemment confié sur la sienne, la peur du noir. "Être tout seul chez moi le soir me rend très nerveux. Je n'arrive pas à dormir dans mon lit. Alors, je dors sur le canapé, la télé allumée, a-t-il déclaré à l’émission italienne Che Tempo Che Fa en mai, à l’occasion du tournoi de Rome. Je ne suis pas bien courageux face aux choses de la vie. Au tennis, oui, mais dans tout le reste, non."

13 Il n'a jamais cassé une raquette

Nadal est tout l’inverse d’un John McEnroe ou d'un Marat Safin, connus pour leurs accès de colère et leurs jets de raquettes. "Quand j’étais petit, mon oncle me disait : 'Si tu jettes ta raquette, j’arrête de t’entraîner.' Il m’expliquait que je devais traiter ma raquette avec respect. Si je rate un coup, c’est de ma faute et pas celle d’un objet."

14 Il écoute Julio Iglesias et Bon Jovi

Comme la majorité des joueurs actuels, l’Espagnol écoute de la musique à l’échauffement, avant d’entrer sur le court. Interrogé en 2009 sur ses goûts musicaux, Nadal avait répondu que, s’il ne devait garder que trois chansons, il choisirait Back to you de Bryan Adams, In these Arms de Bon Jovi et Vuela amigo,vuela alto de Julio Iglesias.