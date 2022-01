DIRECT. Open d'Australie : qui aura le dernier mot entre Daniil Medvedev et Rafael Nadal en finale ?

(MARTIN KEEP / AFP)

Les gladiateurs entrent dans l'arène pour le dernier combat de la quinzaine. Dans la Rod Laver Arena, Daniil Medvedev et Rafael Nadal vont se livrer dimanche 30 janvier une rude bataille pour s'adjuger l'Open d'Australie 2022. Le Russe visera un premier triomphe à Melbourne. Il s'agirait alors de sa seconde victoire d'affilée en Grand Chelem après celle à l'US Open. De plus, ce serait la première fois dans l'ère Open qu'un joueur remporte son second Majeur juste après avoir gagné son premier.

De l'autre côté du court, l'Espagnol est toujours assoiffé de victoires. S'il l'emporte, il deviendra le tennisman le plus titré de l'histoire en Grand Chelem avec 21 victoires, soit un succès de plus que Roger Federer et Novak Djokovic.