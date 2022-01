Open d'Australie : Medvedev bousculé mais qualifié en quarts, Auger-Aliassime poursuit sa route... Ce qu'il faut retenir des matchs du jour dans le tableau masculin

Finaliste l'année dernière, Daniil Medvedev poursuit son chemin vers un premier sacre à l'Open d'Australie. Lundi 24 janvier, le Russe a éliminé l'Américain Maxime Cressy en huitièmes de finale. Il sera opposé en quarts de finale à Félix Auger-Aliassime, présent pour la première fois à ce niveau à Melbourne.

Medvedev se défait de Cressy

Maxime Cressy est l'un des hommes en forme de ce début de saison avec notamment sa première finale sur le circuit principal lors de l'ATP 250 de Melbourne (défaite face à Rafael Nadal). Daniil Medvedev a été bousculé par le jeu tout en service-volée de l'Américano-français mais le numéro deux mondial s'est tout de même imposé en quatre sets : 6-2, 7-6, 6-7 et 7-5 en 2h53 de jeu.

Le Russe a été dominant sur son service, offrant une seule balle de break à son adversaire, finalement non convertie. À l'inverse, Medvedev s'est procuré une douzaine de balles de break pour seulement trois réussies. Preuve d'une rencontre entre gros serveurs. Finaliste à Melbourne la saison passée face à Novak Djokovic, il est toujours en route vers un second Majeur (après l'US Open 2021). Il croisera Félix Auger-Aliassime en quarts de finale.

Premier quart de finale à l'Open d'Australie pour Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime après sa victoire face à Marin Cilic en 1/8es de finale de l'Open d'Australie, lundi 24 janvier. (WILLIAM WEST / AFP)

Félix Auger-Aliassime continue sur sa lancée de 2021. Après Wimbledon et l'US Open, le voici à nouveau en quarts de finale d'un Grand Chelem pour la troisième fois consécutive. Pour se qualifier, le Canadien s'est défait de Marin Cilic, finaliste à Melbourne en 2018 (défaite contre Roger Federer), en quatre sets : 2-6, 7-6, 6-2, 7-6 en 3h39.

"J'avais perdu trois fois contre Marin, c'est la première fois que je le bats. C'est un champion et je le lui ai dit à la fin ! Donc gagner, et de cette manière, me fait vraiment plaisir", savourait le numéro neuf mondial. Impérial derrière son service avec aucun break encaissé et 86% derrière sa première balle, Auger-Aliassime (21 ans) jouera pour la première fois en quarts de finale à l'Open d'Australie pour sa troisième participation. Il aura fort à faire face au favori Daniil Medvedev.