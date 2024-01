Open d'Australie 2024 : Jannik Sinner fait tomber Novak Djokovic et se qualifie pour sa première finale en Grand Chelem

Sensation à Melbourne ! Le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic a été éliminé en demi-finale de l'Open d'Australie après sa défaite en quatre sets contre sa nouvelle bête noire, Jannik Sinner (6-1, 6-2, 6-7 [8-6], 6-3), vendredi 26 janvier. Balayé par l'Italien dans les deux premières manches, bouclées en une heure et quinze minutes, Novak Djokovic a semblé loin de son meilleur niveau, malgré un retour en forme et un peu plus de résistance pour arracher la troisième manche après avoir sauvé une balle de match.

Jannik Sinner, auteur d’une entame de partie remarquable et qui a su garder la tête froide pendant toute la partie, décroche l'une des plus belles victoires de sa carrière. A 22 ans, il va disputer sa première finale en Grand Chelem face Alexander Zverev ou Daniil Medvedev, finale qui sacrera un vainqueur inédit en Australie.

Un Sinner des grands jours

L'Italien était peut-être peut-être le joueur le plus à même d’embêter Novak Djokovic dans son jardin, là où il s'est imposé dix fois depuis 2008. Tombeur à deux reprises du Serbe sur la deuxième partie de la saison 2023 (en phase de groupes du Masters et en Coupe Davis), Jannik Sinner a livré une performance de haut vol sur le court de la Rod Laver Arena. "J’ai très bien commencé, il a beaucoup raté pendant deux sets, j’avais vraiment la sensation qu'il ne se sentait pas bien sur le court", a-t-il réagi, tout sourire, juste après sa victoire.

📊 Pour la première fois de sa carrière, Novak Djokovic n'a pas réussi à se procurer la moindre balle de break dans un match en Grand Chelem ❗️



✍️ Hors abandon pic.twitter.com/mI3cG7Ya2R — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 26, 2024

Après avoir raté une première occasion de conclure dans le tie-break de la troisième manche, sur un coup droit envoyé dans le filet, il ne s'est pas laissé déstabiliser et a repris le dessus dans le quatrième set. "Il fallait se remettre dedans, je suis content d'avoir réussi", a-t-il soufflé. Auréolé de cet exploit, il disputera dimanche la première finale en Majeur de sa carrière.

"L'un de mes pires matchs en Grand Chelem"

En face, Novak Djokovic est passé à côté de son rendez-vous. "Je pense que c’est l’un de mes pires matchs en Grand Chelem, d’aussi loin que je me souvienne. Ce n’est pas un sentiment très agréable", a-t-il expliqué en conférence de presse. Sa défaite, la première pour lui en demi-finale de l'Open d'Australie, signe la fin d'une série d'invincibilité à Melbourne qui durait depuis plus de... six ans (édition 2018).Toujours en quête de continuer à écrire son nom dans l'histoire du tennis, il ne décrochera pas son 25e Majeur en Australie.