Direct Open d'Australie : la première manche pour Zheng, un deuxième set accroché... Suivez la demi-finale

Personne ne s'attendait à cette affiche. La deuxième demi-finale féminine de l'Open d'Australie opposera deux jeunes joueuses novices à ce stade de la compétition, jeudi 25 janvier. L'Ukrainienne Dayana Yastremska, 23 ans, avec pour meilleur résultat en Grand Chelem un seizième de finale à Wimbledon 2019, retrouve la Chinoise Qinwen Zheng, 21 ans, quart de finaliste du dernier US Open. Le choc est d'autant plus inattendu qu'il n'a jamais encore été disputé sur le circuit WTA.

Tête de série n°12, Zheng part avec le statut de favorite face à une adversaire qui a dû passer par les qualifications (elle est 93e mondiale) et jouer trois matchs de plus dans ce tournoi. La joueuse qui sortira victorieuse du match affrontera Aryna Sabalenka, tombeuse de Coco Gauff un peu plus tôt dans la journée, et disputera sa première finale en tournoi du Grand Chelem.

Suivez la rencontre minute par minute.