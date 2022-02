Tennis : Novak Djokovic signe son retour sur le circuit à Dubaï avec une victoire

Des semaines de débats et de discordes après l'Open d'Australie, Novak Djokovic fait enfin parler de lui pour ce qu'il est vraiment, un joueur de tennis. Un très bon joueur même, qui s'est imposé face à l'Italien, Lorenzo Musetti (6-3, 6-3), lundi 21 février, pour son entrée en lice dans le tournoi de Dubaï.

Novak Djokovic a lancé sa saison 2022 aux Emirats arabes unis avec l'espoir de conserver son fauteuil menacé de N°1 mondial, un mois après son expulsion d'Australie où il n'avait pu défendre ses chances lors du premier Grand Chelem de l'année, n'étant pas vacciné contre le Covid.

La menace Medvedev

Déchu de son titre en Australie - au profit de Rafael Nadal désormais seul détenteur de 21 titres du Grand Chelem - qu'il avait remporté pour la neuvième fois en 2021, Djokovic risque désormais de perdre le fauteuil de roi de l'ATP le 28 février. Son dauphin, le Russe Daniil Medvedev, peut le lui subtiliser s'il remporte le tournoi d'Acapulco, au Mexique, qui se déroule simultanément au rendez-vous de Dubaï et où est également engagé Nadal. Et ce, quelle que soit l'issue à Dubaï.

"Il mérite d'être n°1", a déclaré Djokovic à propos du Russe, finaliste de l'Open d'Australie. "Si cela arrive cette semaine, je serai le premier à le féliciter", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse dimanche.

Le champion serbe a aussi fait part de son "enthousiasme" à l'idée de renouer avec le circuit aux Emirats où le vaccin n'est pas obligatoire. Il a par ailleurs été accueilli sous les applaudissements du public à son arrivée sur le court. Plus tôt la semaine dernière, "Djoko" était sorti de son silence, pour la BBC puis la télévision serbe, expliquant ne pas être "anti-vax", mais souhaitant continuer à "contrôler ce qu'on injecte" dans son corps.

Quid des Grands Chelems ?

Il s'était aussi dit "prêt à payer le prix" de ses convictions même si cela doit lui coûter sa participation aux trois autres tournois majeurs cette saison, à savoir Roland-Garros (22 mai-5 juin), Wimbledon (27 juin-10 juillet), l'US Open (29 août-11 septembre), et de facto la course au record.

"On espère tous que la crise sanitaire va évoluer dans un sens positif mais si cela ne change pas, il faudra un pass vaccinal et donc Novak Djokovic ne sera pas avec nous" à Roland-Garros, a affirmé la ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, au micro de RTL dimanche. "Qu'il soit vacciné ou non, la bonne chose serait que Novak Djokovic puisse rejouer les Grands Chelems", a de son côté estimé Nadal.

Après Dubaï, "Djoko" figure sur la liste des engagés pour le Masters 1000 d'Indian Wells (7-20 mars), dans le désert californien. Mais il n'a pas le droit d'entrer sur le territoire américain sans être vacciné.

Une victoire trois mois plus tard

"Je ne peux pas vraiment choisir en ce moment. Il s'agit vraiment de savoir où je peux aller et jouer. Partout où une occasion se présentera, je l'utiliserai probablement et j'irai jouer parce que c'est toujours ce que j'aime faire", a indiqué le n°1 mondial.

Pour le reste, à Dubaï, l'enjeu était de retrouver rapidement de bonnes sensations, lui qui n'avait plus joué en compétition depuis le 3 décembre et une défaite à Madrid avec la Serbie contre la Croatie en demi-finale de la Coupe Davis. C'est désormais chose faite. Il affrontera Karen Khachanov ou Alex de Minaur au deuxième tour.