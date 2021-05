Humbert et Chardy déjà au tapis, ce qu'il faut retenir de la première journée du Masters 1000 de Madrid

Premier Français à lancer la semaine du Masters 1000 de Madrid, Ugo Humbert s'est incliné lors du premier tour du tournoi face au Russe Aslan Karatsev (7-5, 6-4), lundi 3 mai. Adrian Mannarino tentera de faire mieux. Voici ce qu'il faut retenir de la première journée du Masters 1000 de Madrid.

Ugo Humbert stoppé par Aslan Karatsev

Le Français a d'abord offert une belle résistance à Karatsev, 27e à l'ATP. Solide, il a sauvé, avec la manière, plusieures balles de break. Mais le Tricolore, 32e mondial, a fini par céder aux attaques du Russe. Le Français n'a pas lâché pour autant et s'est accroché. En vain. Malgré un bon début de second set, le Messin de 22 ans a dû s'incliner, 7-5, 6-4, en 1h31.

Aslan Karatsev continue ainsi sur sa lancée. La carrière du joueur de 27 ans a décollé en 2021 après avoir atteint les demi-finales en Australie, alors qu'il était sorti des qualifications. Une performance validée par un titre à Dubaï et une victoire sur Novak Djokovic à Belgrade. 114e mondial en février dernier, il a intégré le Top 30 un peu plus d'un mois plus tard. Battu au deuxième tour à Monte-Carlo par Stefanos Tsitsipas, le 27e mondial reprend sa marche en avant.



Jérémy Chardy subit la foudre de Daniel Evans

Autre Français en lice, et scénario identique. Jérémy Chardy s'est incliné face au Britannique Daniel Evans au terme d'un match accroché 7-6 (8-6), 6-7 (7-9), 6-2. Le 26e mondial a maîtrisé son match face au Tricolore, qui s'est pourtant bien défendu, allant dans les deux premiers sets jusqu'au jeu décisif.

Avec neuf aces au compteur et infatigable en défense, Evans a étouffé Chardy. De son côté, le natif de Pau a montré de petits signes de fatigue, notamment au service, où plus le match avançait et plus son engagement perdait en intensité.

Grigor Dimitrov éteint par Lloyd Harris

Nouvelle déception pour le Bulgare de 29 ans sur la terre battue madrilène. Tête de série numéro 13, Grigor Dimitrov n'a pas pu se défaire de Lloyd Harris (6-3, 3-6, 7-6 (7-5)), après un combat de 2h31 de match. Trop inconstant dans le jeu, Dimitrov a concédé le premier set avant de se reprendre dans le deuxième. Mais le Sud-Africain, 54e joueur mondial et déjà finaliste du tournoi de Dubaï en mars, a définitivement fait plier Dimitrov dans le tie-break de la troisième manche, bien aidé par la puissance de son service et ses 12 aces tout au long de la partie.