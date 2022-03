Tennis : non vacciné, Novak Djokovic est interdit d'entrer aux Etats-Unis pour disputer les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami

Il était pourtant inscrit au tableau principal. Novak Djokovic ne disputera finalement pas le Masters 1000 d'Indian Wells. Les Etats-Unis obligent en effet les voyageurs entrant sur leur sol à être vaccinés, ce qui n'est pas le cas de l'ancien numéro un mondial. Ce dernier ne peut pas poser le pied sur le sol américain. "Le CDC [Centre pour le contrôle et la prévention des maladies] a confirmé que la réglementation ne changerait pas, je ne pourrai donc pas jouer aux Etats-Unis", a écrit le Serbe, mercredi 9 mars, sur Twitter.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments