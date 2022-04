Monte-Carlo : Novak Djokovic éliminé pour sa rentrée sur terre battue par Alejandro Davidovich Fokina

Le retour sur terre battue n'a pas réussi à Novak Djokovic. Pour son premier match sur cette surface cette saison et lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Monte-Carlo, mardi 12 avril, le Serbe a été éliminé par l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en trois sets 6-3, 6-7 (5/7), 6-1.

Novak Djokovic battu d'entrée 6-3 6-7 6-1 par Alejandro Davidovich Fokina !



Dernier match sur le Court Rainier III. Choc entre les 2 derniers vainqueurs du tournoi, Fabio Fognini et Stefanos Tsitsipas.#rolexmcmasters #mccc #monaco #tennis #atptour #masters1000 pic.twitter.com/qGMB0G3AW7 — ROLEX MC MASTERS (@ROLEXMCMASTERS) April 12, 2022

Dans un match tendu, le numéro 1 mondial, qui jouait pour la quatrième fois seulement depuis son exclusion de l’Open d’Australie en janvier dernier (il n'avait pu disputer la tournée américaine car non vacciné), a su néanmoins décrocher un deuxième set mal débuté (il était mené 2-0), avant de s'effondrer dans la troisième manche, et de laisser filer Davidovich Fokina. Vainqueur à deux reprises du tournoi sur le Rocher (2013, 2015), éliminé en 8es de finale l'an dernier, le recordman de victoires en Masters 1000 s'arrête déjà. Son adversaire affrontera en 8es de finale le vainqueur de la rencontre entre David Goffin et Daniel Evans.

Une embellie au 2e set avant de replonger

Pour son retour sur le devant de la scène, Djokovic n'a pas rassuré. Malgré un premier jeu en sa faveur, le Serbe a été secoué très tôt par les attaques précises d’Alejandro Davidovich Fokina, à l’affût des bons coups. Breaké à trois reprises, trop brouillon pour espérer mieux, le numéro 1 mondial a dû concéder le premier set.

Son adversaire est reparti à l’attaque dès le début de la deuxième manche, empochant les deux premiers jeux. Mais Djokovic a repris des couleurs, et a trouvé des forces pour se battre sur les points, à l'image du 3e jeu, qui a duré presque un quart d’heure. En témoigne aussi sa folle remontée de trois jeux à rien, à (5-3), avant d’aller décrocher le deuxième set au jeu décisif (7-5) et de revenir à hauteur de l’Espagnol.

Après un début de troisième set très disputé, Djokovic a mordu la poussière, plombé par de nombreuses fautes au filet notamment. La rencontre a fini par tourner nettement à l’avantage d’Alejandro Davidovich Fokina, au bout de presque 3h de combat. Auteur de sa meilleure performance de l’année en Masters 1000, l’Espagnol s’impose face à un joueur du top 10 mondial pour la deuxième fois de sa carrière. Pour Novak Djokovic, il n’y aura pas de 38e sacre en Masters 1000 en cette semaine monégasque. Le Serbe va repartir de Monte-Carlo avec des questions et des doutes sur son état de forme pour la suite de la saison.