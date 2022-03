Miami : Hugo Gaston fait tomber le géant John Isner en deux sets et file en huitièmes de finale

(MARTIN KEEP / AFP)

15 ans, 35 centimètres et 46 places au classement ATP les séparent. Hugo Gaston, 68e joueur mondial, s'est qualifié vendredi 25 mars pour le 3e tour du Masters 1000 de Miami, en battant 7-6[5], 6-4 John Isner (22e), vainqueur de l'épreuve en 2018 et finaliste en 2019.

En difficulté en ce début de saison, le Français de 21 ans, qui disputait seulement son troisième match dans le tableau final d'un tournoi du circuit ATP, semble se requinquer en Floride. Il s'est montré très solide et agressif. Poussé très souvent à la faute dans les échanges, l'Américain n'a dû son salut qu'à son service (22 aces). Mais il a flanché lors du jeu décisif, moment auquel Gaston s'est procuré une balle de set aussitôt convertie.

Un prochain tour coriace

Sur quoi, le Toulousain, excellent en passing et en lobs malgré la difficulté de l'exercice, a eu trois balles de break d'entrée de second set, effacées par son adversaire, constamment mis sous pression sur son engagement. Gaston, très solide sur sa première balle, n'a offert aucune opportunité de break à Isner dans ce set. Intraitable, il s'est finalement créé trois balles de match sur service adverse et la deuxième a été la bonne, grâce à un retour gagnant.

Le Français affrontera au prochain tour un joueur plus solide, en la personne du Britannique Cameron Norrie (12e), récent quart-de-finaliste à Indian Wells où il défendait son titre glané en 2021.