Masters 1000 de Rome : Novak Djokovic résiste à Stefanos Tsitsipas pour rejoindre les demi-finales

Interrompue puis reportée, vendredi, à cause de la pluie, la rencontre entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas comptant pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome s'est conclue samedi 15 mai. Le Serbe s'est qualifié en demi-finales (4-6, 7-5, 7-5), où il affrontera Lorenzo Sonego, tombeur d'Andrei Rublev.

