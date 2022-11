Masters 1000 de Paris-Bercy : Moutet au deuxième tour, Rublev efface Isner... Ce qu'il faut retenir des matchs de mardi

Le Masters 1000 parisien se poursuit mardi, avec les derniers matchs du premier tour et les premiers matchs du deuxième tour.

Le Rolex Paris Masters se poursuit à Bercy avec les dernières entrées en lice et le début du deuxième tour, mardi 1er novembre. Après le match héroïque de Gilles Simon lundi, les autres représentants français sont sur les courts. Richard Gasquet est notamment attendu au programme pour son match du deuxième tour contre la tête de série n°3 Casper Ruud, tandis que Arthur Fils défie Fabio Fognini, qu'il avait éliminé en qualifications avant que le Transalpin soit repêché en tant que lucky loser. Novak Djokovic (n°6) fait ses débuts contre le Franco-Américain Maxime Cressy, et Stan Wawrinka face à Holger Rune dans un combat de générations.

Corentin Moutet secoué mais qualifié, pas Arthur Rinderknech

Corentin Moutet a bataillé pour accrocher sa qualification. Malmené par Borna Coric, le Français, issu des qualifications, a fini par renverser le Croate pour s'imposer en trois sets (3-6, 6-3, 6-4), en 2h38. Dominé dès l'entame du match, Moutet a laissé échapper le premier set avant de hausser le niveau, de sauver 6 des 7 balles de break obtenues par son adversaire, et d'empocher les deux dernières manches. Il défiera le Britannique Cameron Norrie, tête de série n°12, au prochain tour.

La journée a moins souri au nouveau numéro 1 tricolore Arthur Rinderknech. Le joueur de 27 ans n'a pas fait le poids face à Jack Draper (6-3, 6-4). Plombé par ses nombreuses erreurs (20 fautes directes contre 9 pour son adversaire), Rinderknech (42e à l'ATP) n'a pas réussi à se mettre au niveau du Britannique, 45e mondial. Ce dernier retrouvera Frances Tiafoe au deuxième tour.

Andrey Rublev brise sa malédiction face à John Isner

Rublev a enfin trouvé la solution. Après trois défaites de rang lors de leurs trois premiers face-à-face, le jeune Russe s'est offert une belle victoire face au géant américain (6-2, 6-3). Bien supérieur, Rublev a expédié la rencontre en à peine plus d'une heure de jeu, face à un Isner à la peine au service (65% de réussite seulement sur son premier service). Premier qualifié pour les huitièmes de finale, à la recherche de son ticket pour le Masters en fin d'année (à la lutte avec Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz et Hubert Hurkacz), le 7e joueur mondial doit attendre les résultats des matchs entre Hubert Hurkacz, Adrian Mannarino, Holger Rune et Stan Wawrinka pour connaître son futur adversaire.