Masters 1000 de Paris-Bercy : Daniil Medvedev tombe de haut, Stefanos Tsitsipas rentre tranquillement... Ce qu'il faut retenir de la journée de mercredi

Avec Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitispas, Daniil Medvdev et d'autres comme Felix Auger-Aliassime ou Denis Shapovalov, le programme de la journée du mercredi 2 novembre était royal à Bercy. Et si cela a débuté par des confirmations pour les mieux classés, la suite a été beaucoup plus délicate pour les favoris.

La chute de Daniil Medvedev

Deux balles de match sauvées sur son engagement, un jeu de près de dix minutes, et Daniil Medvdev s'en est sorti. Après avoir perdu le premier set, puis remporté le deuxième, le Russe est passé tout près de la sortie lorsqu'il était mené (5-4) sur son service. Mais Alex De Minaur, dont le jeu offensif a particulièrement gêné son rival, n'a pas su conserver sa justesse pour valider ces deux occasions. Tombeur de l'Australien lors de leurs quatre face-à-face précédents et vainqueur du tournoi de Vienne la semaine passée, le 3e mondial, inconstant, n'a fait que retarder l'inéluctable, offrant deux nouvelles balles de match après une double faute à (6-5). Sur la deuxième, De Minaur s'impose après 2h46 de jeu (6-4, 2-6, 7-5), renversant pour la première fois de sa carrière un Top 5.

1. @alexdeminaur surprend Daniil Medvedev (N°3) ! Le joueur Australien s'est offert la plus belle victoire de sa carrière, la première face à un membre du Top 5 (après 18 défaites). #RolexParisMasters pic.twitter.com/iJ0mJL1WN8 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 2, 2022

La maîtrise de Stefanos Tsitsipas

Eliminé au 1er tour à l'US Open, vaincu en finale à Astana par Novak Djokovic et à Stockholm par Holger Rune, sorti dès le 2e tour à Vienne par Borna Coric, Stefanos Tsitsipas s'est rassuré pour son entrée en lice. Opposé à Daniel Evans, qui ne l'avait jamais battu ni mêmepris le moindre set lors de leurs trois duels précédents, le Grec s'est imposé en deux manches 6-3, 6-4 en 1h20. En n'ayant à sauver qu'une seule balle de break dans le match, la tête de série n°5 a maîtrisé la rencontre, tout comme l'Américain Frances Tiafoe, tombeur du Britannique Jack Draper (6-3, 7-5).