Masters 1000 de Paris-Bercy : Daniil Medvedev étrille Alexander Zverev et défendra son titre en finale face à Novak Djokovic

L'histoire se répète, une fois de plus. Comme en finale à Bercy l'année dernière ou au Masters quelques jours plus tard, Daniil Medvedev a délivré une tambouille bien indigeste face à Alexander Zverev, samedi 6 novembre, en demi-finale du Masters 1000 de Paris-Bercy (6-2, 6-2). Il retrouvera Novak Djokovic dimanche afin de décrocher son deuxième titre de suite dans la capitale.

Alexander Zverev est désormais à l'équilibre dans ses confrontations face à Daniil Medvedev (cinq victoires pour autant de défaites). Il reste toutefois sur quatre revers contre le Russe et son dernier succès remonte à 2019. Le champion olympique est toutefois sur un nuage depuis son sacre à Tokyo en août dernier. Vainqueur à Cincinnati et Vienne, il avait aussi été demi-finaliste à l'US Open.

Medvedev, top chef

Mais Daniil Medvedev, numéro deux mondial, présente des caractéristiques qui ne siéent guère à l'Allemand. Malgré sa grande carcasse, la facilité de déplacement du Russe couplée à sa puissance de frappe est un casse-tête permanent pour Zverev. Encore ce samedi, le protégé de Gilles Cervara a parfaitement contré son adversaire et son jeu en variation a totalement annihilé les velléités offensives du joueur de 24 ans.

.@DaniilMedwed en France depuis novembre 2020 :

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅❌✅✅✅✅❔(ou)

➡️ 17 victoires, 1 défaite#RolexParisMasters pic.twitter.com/Z589T1nt5X — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 6, 2021

Après un premier set plus accroché que le score ne le laissait penser et trois balles de break sauvées sur son service, le Russe n'a plus été inquiété. Ses amorties bien sentis et son service de plomb ont eu raison de la tête et des jambes d'Alexander Zverev, qui n'a plus donné signe de vie après quelques jeux avant de s'incliner définitivement et laisser filer le tenant du titre.

En finale, dimanche, ce sera Novak Djokovic, cinq fois vainqueur du tournoi qui se tiendra sur la route de Medvedev. Seulement deux mois après leur dernier duel, en finale de l'US Open, qu'il a remporté pour son quatrième succès en neuf affrontements face au Serbe. S'il s'imposait dimanche, le Russe égaliserait donc à (5-5), comme il l'a fait aujourd'hui contre Zverev.