Masters 1000 de Madrid : Medvedev se fait peur, Karatsev enchaîne, Bencic sortie... ce qu'il faut retenir de la troisième journée

Le Masters 1000 de Madrid poursuit son court, mercredi 5 mai. Chez les hommes, cette troisième journée a été synonyme de frayeur pour Daniil Medvedev. Diego Schwartzman a lui succombé à la foudre d'Aslan Karatsev. Chez les femmes, l'Espagnole Paula Badosa Gibert s'est qualifiée pour les demi-finales aux dépens de la Suissesse Belinda Bencic.

Frayeur pour Daniil Medvedev

Daniil Medvedev s’est fait peur face à Alejandro Davidovich Fokina. Pour son retour et ses débuts sur terre battue cette saison, le Russe et numéro 3 mondial a bien failli s’arrêter net au premier tour. Sans jamais trouvé le rythme lors du premier set, Daniil Medvedev était davantage en défense, privilégiant ses qualités de relanceurs, peu en réussite finalement.

Mais la première manche a servi de galop d’essai et le Russe a ensuite regagné en confiance avant de dérouler son jeu. Très expressif au début du match, il a réussi à se reconcentrer pour ne pas laisser filer la victoire. Plus solide sur ses coups, il a mis en difficulté son adversaire Alejandro Davidovich Fokina (49e mondial), ne lui laissant plus aucune chance dans le troisième et dernier set (4-6, 6-4, 6-2).

La dernière victoire en date de Daniil Medvedev sur terre battue datait de fin avril 2019, année où il avait atteint coup sur coup le dernier carré à Monte-Carlo et la finale à Barcelone.

Diego Schwartzman succombe à Aslan Karatsev

Alsan Karatsev est inarrêtable. Le Russe s'est imposé face à Diego Schwartzman en trois sets 2-6, 6-4, 6-1. Le 27e mondial réalise encore une belle performance en battant l'Argentin, 9e à l'ATP. Karatsev avait déjà remporté ce duel lors du dernier Open d'Australie, où il avait atteint les demi-finales, alors qu'il était sorti des qualifications. En constante évolution cette saison, et qualifié pour les huitièmes de finale à Madrid, il prend peu à peu ses marques sur terre battue.

Badosa Gibert s'offre Bencic

C'est une belle performance que s'offre l'Espagnole Paula Badosa Gibert. La 62e mondiale s'est en effet imposée (6-4, 7-5) face à la Suisse Belinda Bencic, 11e au classement WTA. L'Espagnol l'avait déjà battue au tournoi de Charleston début avril. Cette saison semble d'ailleurs réussir à l'Espagnole qui a remporté sa quatorzième victoire de l'année contre onze pour Belinda Bencic, en mal de succès ces dernières semaines.