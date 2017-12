Tennis : Marion Bartoli annonce son retour à la compétition, après plus de quatre ans d'absence

En octobre, elle avait pourtant assuré qu'elle ne reviendrait pas. Marion Bartoli, qui avait mis un terme à sa carrière en août 2013, un mois après sa victoire à Wimbledon, a annoncé, mardi 19 décembre, son retour sur le circuit professionnel en mars 2018. "Ca va être un grand défi. J'espère vraiment être prête pour la mi-mars et le tournoi de Miami", déclare la Française âgée de 33 ans, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Mais "c'est faisable", selon elle.

"C'est vrament ce que je veux faire"

"J'ai surtout hâte de vous retrouver sur les courts, mon public adoré, pour partager de grandes émotions ensemble sur tous les grands tournois du monde entier, en particulier Roland-Garros à la maison et la Fed Cup", ajoute-t-elle. "C'est un gros objectif, ça va en surprendre plus d'un mais c'est vraiment ce que je veux faire", assuer encore la joueuse.

La joueuse française, dont le meilleur classement a été 7e mondiale en janvier 2012, a remporté huit tournois et avait pris sa retraite un mois après sa plus grande victoire, à Wimbledon, à l'été 2013. Devenue commentatrice télé, Marion Bartoli a connu une vie après-tennis tourmentée par des problèmes de santé. Elle avait expliqué en juillet avoir eu peur de mourir, en 2016, alors qu'elle luttait contre un virus. Après avoir été hospitalisée, elle avait couru et terminé le marathon de New York en novembre 2016, en symbole du "nouveau départ" qu'elle entend prendre.