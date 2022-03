Indian Wells : Gaël Monfils réalise l'exploit contre Daniil Medvedev, qui va perdre sa place de numéro un mondial au profit de Novak Djokovic

Le Russe lâche déjà son trône. Le siège de numéro un mondial aura tout juste eu le temps d'être occupé par Daniil Medvedev que le champion va déjà céder sa place à l'ancien propriétaire des lieux : Novak Djokovic. C'est que le vainqueur de l'US Open 2021 s'est incliné face à Gaël Monfils au troisième tour d'Indian Wells (4-6, 6-3, 6-1). C'est la seconde fois consécutivement que le Français s'offre Medvedev après Rotterdam en 2019. Monfils affrontera le prodige espagnol Carlos Alcaraz au prochain tour.

La confiance de "La Monf"

D'un cri rageur et tout sourire après le match, Gaël Monfils semblait comme délivré après avoir réussi deux derniers sets de très haut niveau face au numéro un mondial. Il est revenu sur son niveau de jeu sur le court : "J'ai joué un grand tennis. C'est toujours particulier de battre un numéro un mondial. La dernière fois, j'avais eu une balle de match face à Novak (Djokovic), cette fois-ci, il en a fallu plusieurs mais j'ai réussi à concrétiser." Et d'ajouter sur sa condition physique : "Je suis en forme, je travaille tous les jours, je me sens bien et je suis confiant." Carlos Alcaraz est prévenu.