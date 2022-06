Le grand combat entre la n°1 mondiale, Iga Swiatek, 21 ans, et l'Américaine Coco Gauff, tout juste 18 ans, n'a pas eu lieu, samedi 4 juin. Forte de ses 5 titres d'affilée, la Polonaise est arrivée pleine de confiance à Paris et a fait ce qu'elle sait faire de mieux : écraser ses adversaires. Solide mentalement, puissante et rapide, elle a immédiatement fait mal à la jeune Coco Gauff. L'Américaine a commis bon nombre d'erreurs en début de match et a rapidement concédé la première manche (6-1).

La patronne, c'est elle

Dans le début du deuxième set, Coco Gauff a tenté, et même réussi, à prendre le service de son aînée pour se détacher 2-0. Mais Iga Swiatek s'est immédiatement reprise pour revenir à hauteur et doucher les espoirs de l'Américaine. En 1h08, la n°1 mondiale est allée chercher son second titre en Grand Chelem, sa deuxième Coupe Suzanne-Lenglen. Elle égale au passage le record de victoires consécutives de Venus Williams avec ce 35e succès de rang et assoit plus que jamais son statut de patronne du circuit.